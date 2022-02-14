Üye Girişi
İkinci el araçlarda bahar beklentisi - Son Dakika

İkinci el araçlarda bahar beklentisi

14.02.2022 19:18

İkinci el araçlarda bahar beklentisiMALATYA Malatya'da ikinci el araç piyasasının durgunluğundan dert yanan galericiler sitesi esnafı bahar ayları ile birlikte piyasanın canlanmasını bekliyor.

İkinci el araçlarda bahar beklentisi

MALATYA Malatya'da ikinci el araç piyasasının durgunluğundan dert yanan galericiler sitesi esnafı bahar ayları ile birlikte piyasanın canlanmasını bekliyor.

Malatya'da bir süredir devam eden ikici el araç piyasasındaki durgunluğun bahar ayları ile canlanması bekleniyor. Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, "Ülkemizde yaşanan bazı krizlerden dolayı bizim sektörümüzde etkilenmektedir. Son dönemde dövizin yükselip aniden inişe geçmesi ile beraber esnaf arkadaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut malları satılmamaktadır. İnsanlar üzerinde bir talepte doğmamaktadır. Daha önce döviz yüksekken insanlarda büyük bir araç talebi vardı. Ama şu an nedense insanlar araç almamakta, satmaktan taraf. Ama tabii ki esnafımız bu piyasanın durgun olduğundan dolayı kendileri de araç almayı pek düşünmüyor. O günkü piyasaya ile bugünkü piyasa arasında bayağı bir fark var yüzde 15 -20 arasında bir fiyat farkı var. Ama hükümetimizin alacağı tedbirlerle İnşallah bunların düzeleceğine inanıyorum. Esnafımız şu anki duruma göre mağdur. Esnafımızın elinde bulunan mevcut mallarda dövizden bu yana araç satılmamaktadır. Esnafın elinde büyük mal bulunmaktadır. Hükümetimizin ne yapmak istediğini heyecanla beklemekteyiz" dedi

Galericiler Sitesi esnaflarından Kadirhan Kızılbağ ise bahar ayları ile birlikte sektörde bir canlanma beklediklerini kaydederek, "İşler durgun araç satışları düştü. Bir hafta iki hafta hiç satış yapmadığımız günler oluyor. Araçlara talep yok. Gelip gidiyoruz masraflarımızı hiç çıkartamıyoruz. Gider gelirden daha fazla bu da bizi zor duruma düşürüyor. Bu durum bizi zorluyor. Umarım satışlar artar. Yaz dönemi geliyor. İlkbaharla birlikte satışların artacağını umut ediyoruz. İnşallah satışlar artar biz esnaflar içinde ülkemiz içinde iyi olur" diye konuştu

İkinci el araçlarda bahar beklentisi
İkinci el araçlarda bahar beklentisi
İkinci el araçlarda bahar beklentisi

YORUMLAR
500

Kooperatif, Malatya, Tragger, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İkinci el araçlarda bahar beklentisi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
19:03 Lerzan Mutlu hayalindeki erkeği tarif etti: Sevişmek çok sıradan
18:53 Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Arsız sapık kendini tatmin etti
18:36 Erling Haaland yarışını Real Madrid kazandı! 2023 yazında imzayı atacak
18:35 Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 farklı konuyu kapsayan anlaşma imzalandı
18:19 İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten
18:11 FETÖ tutuklusu Nusret Muğla ölümünden sonra Bülent Arınç'tan 2 sayfalık mektup: Gözler kararmıştı
18:02 Alişan ve Buse'nin evlilikleri neden çıkmaza girdi? Sunucu Bircan Bali'den pasta iddiası
17:52 Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı
17:27 Gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi!
17:24 Ricardo Quaresma sakatlanan futbolcuyu kucağında taşıdı! Ardından sarı kart yedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 19:25:25. #1.13#
SON DAKİKA: İkinci el araçlarda bahar beklentisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement