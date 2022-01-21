İKV Başkanı Zeytinoğlu: "Avrupa tedarik zincirlerindeki konumu Türkiye'nin en büyük avantajı"

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Avrupa tedarik zincirlerindeki konumu Türkiye'nin en büyük avantajı." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, salgının yeniden yükselişe geçtiği bu dönemde ekonomide toparlanma çabalarının iş dünyası açısından kritik önemde olduğunu aktardı.

Türkiye'nin ihracat gelirlerinin her zamankinden de fazla önem taşıdığını belirten Zeytinoğlu, ihracattaki birincil konumu nedeniyle, AB pazarına yönelik tedarik zincirlerindeki yerin korunması ve geliştirilmesi gereğinin altını çizdi.

Zeytinoğlu, "Tüm dünyada pandemi sonrası ekonomik toparlanmanın gündemde olduğu zorlu bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde özellikle Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin üzerinde durulması gerekiyor. Gümrük Birliği sayesinde Türkiye Avrupa tedarik zincirlerinde önemli bir konumda. İhracatımızın yaklaşık yüzde 40'ı AB'ye yapılıyor. İhracat gelirlerimizin yanında doğrudan yabancı yatırım açısından da AB'nin çok önemli bir konumu var. Avrupa tedarik zincirlerindeki konumu Türkiye'nin en büyük avantajı." yorumunu yaptı.

"Gümrük Birliği'nin güncellenme sürecinin başlatılabilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizİn daha da gelişmesine imkan tanıyacak." diyen Zeytinoğlu şunları kaydetti:

"Bu şekilde giderek daha da girift hale gelen mal ve hizmet ticaretinin geliştirilmesi, lojistik gibi hizmet sektörlerinde karşılaşılan engellerin aşılması, AB STA'larına daha hızlı uyum sağlanması ve tarım ticaretinin artması mümkün olabilecek. Ancak halen siyasi engeller ve bazı üye devletlerin itirazları Gümrük Birliği'nin güncellenmesini engelliyor. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde AB tedarik zincirlerindeki payını artırması ve katma değeri yüksek üretimini yükseltmesi öncelikle yeşil dönüşüm ve dijitalleşme konusundaki başarısına bağlı."

Zeytinoğlu, AB'nin yeni ticaret stratejisi kapsamında tedarik zincirlerini Çin'den daha yakın coğrafyalara taşıyarak çeşitlendirmeyi hedeflemesinin Türkiye için avantaj sağladığına dikkati çekti.

Zeytinoğlu, "Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB'nin stratejik hedef olduğunu yeniden belirtmesi çok önemli. Bu stratejik hedef doğrultusunda, siyasi ve ekonomik reformların canlandırılması ekonomik ilişkilerin gelişmesine ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin gündeme gelmesine fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.