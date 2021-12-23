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iLab, Endeksa'nın çoğunluk hissesini satın alarak gayrimenkul dikeyinde portföyünü güçlendirdi - Son Dakika

iLab, Endeksa'nın çoğunluk hissesini satın alarak gayrimenkul dikeyinde portföyünü güçlendirdi

23.12.2021 13:32
iLab, Endeksa'nın çoğunluk hissesini satın alarak gayrimenkul dikeyinde portföyünü güçlendirdi

Türkiye pazarında büyümekte olan dijital girişimlere erken aşama yatırımlar yapan internet şirketleri grubu olan iLab, Endeksa'nın çoğunluk hissesini satın aldı.

Türkiye pazarında büyümekte olan dijital girişimlere erken aşama yatırımlar yapan internet şirketleri grubu olan iLab, Endeksa'nın çoğunluk hissesini satın aldı.

Emlakjet'ten yapılan açıklamaya göre, tüm Türkiye için gayrimenkul değeri ve lokasyon veri analizi sunan bir platform olan Endeksa, otomatik değer tahmin modeli ile alanında "lider" konumda bulunuyor.

2017 yılında hayata geçen Endeksa, bireysel gayrimenkul yatırımcıları, binlerce emlak danışmanı ve geliştirici firmaların yanı sıra pek çok kurumsal firmaya ve kamu kuruluşlarına da hizmet veriyor. Türkiye'nin her yerinde en uygun lokasyon seçimine ve otomatik gayrimenkul değeri hesaplanmasına imkan sağlayarak kullanıcılarına "Elektronik Değerleme Raporu" sunan Endeksa, saha araştırmalarını ve danışmanlar tarafından sağlanan satış verilerini makine öğrenimi ile analiz ederek değer hesaplaması yapıyor. Gayrimenkul profesyonellerinin yanı sıra bireysel kullanıcılar da gayrimenkulleri için anında değer tespiti yapıp satış ve kira bedellerini öğrenirken, bölge bazlı demografik ve ticari bilgilere de ulaşabiliyor.

Anlaşma ile büyüme hızını artırmayı hedefleyen Endeksa'nın gelecek planları içerisinde Türkiye'deki pazar payını artırmak ve yurt dışı operasyonlarını başlatmak bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen iLab Grubu Strateji & İş Geliştirme Direktörü Ozan Öztürk, iLab'ın, kurulduğu 2000 yılından bu yana yaptığı stratejik yatırımlarla Türkiye'nin dijitalleşmesinde öncü rol oynadığını belirterek, "Yatırımlarımızda aradığımız önemli kriterlerden biri orijinal ve fark yaratan fikirlerden yola çıkmış olmaları. Bunun son örneği de benzersiz bir teknoloji ve iş modeli sunan Endeksa. Bugün itibarıyla emlak dikeyinde lider platform konumunda olan grup şirketlerimizden EmlakJet'in sunduğu hizmetlere katma değer sağlayacağına inandığımız Endeksa'yı da grup bünyemize katmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Pek çok yeniliğe hep birlikte imza atacağız"

Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt de gayrimenkul değeri ve lokasyon analizine ihtiyaç duyan tüm kişi ve kurumlara hizmet veren Endeksa'nın, kurulduğu günden bu yana her yıl en az 2,5 kat büyüdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Bunun en önemli nedenlerinden biri, Endeksa'nın makine öğrenimi ve yapay zeka gibi en ileri teknolojileri kullanarak çözüm ve hizmetlerini tasarlaması. Sunduğumuz analizler ve raporlar ile hem gayrimenkul profesyonellerini hem de bireysel kullanıcılarımızı gayrimenkul işlemlerinde en hızlı şekilde sonuca ulaştırıyoruz. Odağı internet ve teknoloji olan iLab'ın bizlere katacağı değer ile büyüme hedeflerimizi daha da ileri taşıyacak olmaktan dolayı gururlu, heyecanlı ve mutluyuz. Pek çok yeniliğe hep birlikte imza atacağız."

Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat ise Endeksa'nın iLab ailesine katılmasının yaratacağı sinerjiden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Endeksa ile birlikte gayrimenkul sektörüne katkı sağlayacak çok daha güçlü ve verimli projeleri hızla hayata geçireceğimize inanıyoruz. Emlak dikeyinde lider platform olarak hem son kullanıcılarımıza hem de gayrimenkul danışmanı iş ortaklarımıza en iyi deneyimi sunabilmek için ortak çalışmalara imza atacağız. Bu iş birlikteliği ayrıca, Türkiye'nin tek hızlı satın alma sistemi olan Jetsat hizmetimizi mükemmelleştirmek adına da yepyeni fırsatlar yaratacak." değerlendirmesinde bulundu.

Revo Capital Kurucu Ortağı Cenk Bayrakdar da şunları kaydetti:

"Türkiye'de gayrimenkul sektörünün önemine ve bu sektörün dijitalleşmesini hızlandıran teknoloji çözümlerinin değerine inanıyoruz. Bu bakış açısı ile gayrimenkul sektörüne veri ile şeffaflık ve güvenilir bilgi getirerek karar verme süreçlerini kolaylaştıran Endeksa'ya yatırım yaptık. Emlak danışmanlarına ve kurumsal şirketlere sağladığı gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi çözümleri ile Endeksa'nın sektöre etkisine ve başarısına bu zaman zarfında artan üye adedi ve büyüme rakamları ile şahit olduk. Endeksa'nın veri ve analitik yeteneklerinin, iLab'ın sahip olduğu deneyim ve öncü konumu ile beraber sektör için önemli bir değer yaratacağından eminiz."

Gayrimenkul, Türkiye, Emlak, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi iLab, Endeksa'nın çoğunluk hissesini satın alarak gayrimenkul dikeyinde portföyünü güçlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: iLab, Endeksa'nın çoğunluk hissesini satın alarak gayrimenkul dikeyinde portföyünü güçlendirdi - Son Dakika
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