İmalat Sektöründe Büyüme Hızı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İmalat Sektöründe Büyüme Hızı

2019-2023 döneminde Türkiye imalat sektöründeki firmaların varlıkları 5 kat artarak 11,7 trilyon lira oldu.

14.09.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri, 2019-2023 döneminde yaklaşık 5 katına çıkarak 11,7 trilyon lira oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2023" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, imalat sanayinde 2023 yılında 173 bin 471 firma faaliyet gösterdi. Bu firmalardaki çalışan sayısı ise 3 milyon 765 bin 894 olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin üretimdeki gücünü gösteren sektörde faaliyet gösteren firmaların varlıklarını son 5 yılda düzenli olarak artırdığı görüldü. Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2019'da yaklaşık 2,4 trilyon lira seviyesindeydi. Sektör firmaları, bir bölümü Kovid-19 salgınıyla mücadeleyle geçen dönemde de varlıklarını artırmayı başardı. Firmaların varlıkları 2020'de 3 trilyon liraya, 2021'de 4,9 trilyon liraya, 2022'de 8,8 trilyon liraya ve 2023'te ise 11,7 trilyon liraya ulaştı.

Böylece firmaların aktif toplamları 2019-2023 döneminde yaklaşık 5 katına çıktı.

Öz kaynaklar da 5,3 katına çıktı

Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmalar, öz kaynaklarını da artırdı. İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların öz kaynakları toplamı 2019'da yaklaşık 800 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli artırarak 2023'te 4,3 trilyon liraya kadar yükseltti.

Böylece söz konusu firmaların öz kaynak büyüklükleri son 5 yılda 5,3 katına çıkmış oldu.

Brüt satışlar 5,5 katına yükseldi

Türkiye'de imalat alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışları da 2019-2023 döneminde yüzde 452,8 artışla 2,6 trilyon liradan 14,2 trilyon liraya yükseldi.

Sektör firmaları bu dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını artırmayı başardı. Firmaların brüt yurt içi satışları 1,8 trilyon liradan 10,6 trilyon liraya, brüt yurt dışı satışları da 724,7 milyar liradan 3,4 trilyon liraya ulaştı. Bu dönemde diğer gelirler ise 193 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

İmalat alanında faaliyet gösteren firmaların 2019-2023 dönemi öz kaynak, brüt satış ve varlıklarındaki değişimler şöyle:

İmalat Sektörü (Bin Lira)20192020202120222023
Aktifler2.362.913.2983.026.221.6594.928.457.2878.756.781.17111.686.337.934
Öz Kaynaklar800.224.2081.029.779.8431.646.954.0553.240.428.5304.256.960.387
Brüt Satışlar2.566.176.9453.042.765.4445.219.783.38410.880.623.97314.185.015.927
Yurt İçi Satışlar1.810.237.4042.183.062.1733.718.099.0447.870.812.90910.591.652.506
Yurt Dışı Satışlar724.742.155823.599.0911.433.882.9782.881.735.2473.399.888.648
Diğer gelirler31.197.38636.104.18067.801.362128.075.817193.474.773

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İmalat Sektöründe Büyüme Hızı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:56:01. #1.11#
SON DAKİKA: İmalat Sektöründe Büyüme Hızı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement