İMİB'de yeni başkan Rüstem Çetinkaya oldu - Son Dakika
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İMİB'de yeni başkan Rüstem Çetinkaya oldu

17.04.2022 12:50
İMİB'de yeni başkan Rüstem Çetinkaya oldu

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB) yeni başkanı Rüstem Çetinkaya oldu.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB) yeni başkanı Rüstem Çetinkaya oldu.

İMİB açıklamasına göre, Türkiye İhracat Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen İMİB Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Rüstem Çetinkaya 368 oy ile başkan seçilirken, rakibi Aydın Dinçer 270 oy aldı.

Seçimin ardından bir konuşma yapan İMİB Başkanı Çetinkaya, sektörü geliştirecek projelerle yeni döneme hazır olduklarını belirterek, seçim sonuçlarının tüm sektöre hayırlı olmasını diledi.

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İstanbul, Türkiye, İhracat, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İMİB'de yeni başkan Rüstem Çetinkaya oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İMİB'de yeni başkan Rüstem Çetinkaya oldu - Son Dakika
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