İNDER'den 7. Buluşma - Son Dakika
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Ekonomi

İNDER'den 7. Buluşma

İNDER tarafından düzenlenen etkinlikte, inşaat ve tedarik firmaları iş birliğini güçlendiriyor.

19.02.2025 11:46
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İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) tarafından düzenlenen "İnşaat Şirketleri ve Tedarikçi Firmalar Buluşmaları"nın 7'ncisi başladı.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve geliştirici 40 şirketi İstanbul'da buluşturan etkinliğin açılışında konuşan İNDER Başkanı Engin Keçeli, kritik bir süreçte ortak akıl üretmek ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Geçen yılın aralık ayında inşaat maliyet endeksinin yüzde 34,27 arttığını anımsatan Keçeli, artış oranının malzeme endeksinde yüzde 26,18, işçilik endeksinde ise yüzde 54,35 olduğunu bildirdi.

Keçeli, bu verinin iş gücü maliyetlerinin sektör üzerindeki baskısını ortaya koyduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bina dışı yapıların işçilik maliyetleri yüzde 57,92 yükseldi. Son 5 yılda enflasyon yüzde 530, dolar yüzde 492 artarken, en önemli girdimizi oluşturan kalıp işçiliği yüzde 2 bin 537, duvar işçiliği yüzde 2 bin 544 ve beton işçiliği yüzde 2 bin 222 arttı. İşçilikteki genel artış yüzde 2 binlerin üstünde. Bu veriler sektörün en büyük maliyet yükünün iş gücüne dayandığını gösteriyor."

Sektörün önündeki 3 temel başlık: Maliyetler, ekonomik gidişat ve sürdürülebilirlik

Engin Keçeli, gayrimenkul sektörünü bekleyen üç temel başlık bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk sırada 2025'in maliyet yönetimi açısından kritik bir yıl olması geliyor. İnşaat şirketlerinin finansal sürdürülebilirliği sağlamak adına tedarik zincirlerini optimize etmeleri, yeni finansman modelleri geliştirmeleri ve verimlilik odaklı süreçler tasarlamaları gerekiyor. İşçilik maliyetlerindeki yüksek artış, özellikle nitelikli iş gücünün korunması noktasında stratejik adımlar atmamız gerektiğini gösteriyor. İkinci sırada sektörümüzün rekabet gücünü artıran en önemli unsurlar olan yeşil bina konseptleri, enerji verimliliği yüksek projeler ve sürdürülebilir inşaat malzemeleri bulunuyor. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar, yerli üretime dayalı tedarik modellerini ve geri dönüşüm tabanlı malzeme kullanımını artırmayı zorunlu kılarken 2025 ve sonrası için karbon salınımını azaltan, çevresel etkiyi minimize eden projelere daha fazla yönelmemiz gerekecek."

Keçeli, üçüncü sırada ise enflasyon, kredi maliyetleri ve döviz kuru dalgalanmalarının yer aldığını ifade ederek, bu noktada İNDER üyelerinin karşılaşabileceği riskleri minimize etmek adına çeşitli stratejik iş birlikleri geliştirmeyi, kamu ile koordinasyonu artırmayı ve dijitalleşme süreçlerini hızlandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Daha verimli ve sürdürülebilir iş süreçlerine alan sağlamış olacağız"

İNDER Başkanı Keçeli, gayrimenkul sektörünün büyümesi adına daha etkin maliyet yönetimi, çevre dostu çözümler ve inovatif yaklaşımlar benimsemenin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdikleri etkinliğin tedarikçi firmalar ve inşaat şirketleri arasındaki iş birliğini güçlendireceğini dile getiren Keçeli, zorlu süreçleri daha sağlıklı yönetmelerini sağlayacağını söyledi.

Keçeli, "Bu etkinlikte 20 inşaat şirketi ve 20 tedarikçi firma bir araya gelerek görüşecek, belki de ortaklıklara imza atacak. Böylelikle birebir ilişki geliştirerek daha verimli ve sürdürülebilir iş süreçlerine alan sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

Gün boyunca ikili görüşmeler gerçekleştirilecek

İNDER tarafından düzenlenen ve sektördeki üretici ile tedarikçileri bir araya getiren "7. İnşaat Şirketleri ve Tedarikçi Firmalar Buluşmaları" kapsamında gün boyunca ikili görüşmeler yapılacak.

Sektörde nitelikli işbirliği fırsatlarını artırarak firmalar arasında güçlü bağlar ve yeni ticari ortaklıklar geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlik, yenilikçi ürünlerin ve hizmetlerin tanıtılmasına da imkan sunacak.

Şirketlerin yönetim kurulu başkanları, icra kurulu üyeleri, satın alma müdürleri ve üst düzey yöneticileri ile bir araya gelme fırsatı sunan organizasyon, tedarikçi firmalara yenilikçi ürünlerini ve hizmetlerini daha geniş kitleye ulaştırma olanağı sağlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İNDER'den 7. Buluşma - Son Dakika

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