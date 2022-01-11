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ING'den esnek ve dijital bankacılık anlayışı ile AVM'lerde yenilik - Son Dakika

ING'den esnek ve dijital bankacılık anlayışı ile AVM'lerde yenilik

11.01.2022 10:49
ING'den esnek ve dijital bankacılık anlayışı ile AVM'lerde yenilik

ING Türkiye, AVM'lerde dijital bankacılık odaklı ve modern tasarımıyla dikkati çeken "ING House" adında hizmet noktaları açıyor.

ING Türkiye, AVM'lerde dijital bankacılık odaklı ve modern tasarımıyla dikkati çeken "ING House" adında hizmet noktaları açıyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING, dijital gücüyle alışılagelmiş kalıpları esneterek müşterilerinin hayatına uyan çözümler geliştiriyor.
Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, bu doğrultuda AVM'lerde dijital bankacılık odaklı ve modern tasarımıyla dikkati çeken "ING House" adında hizmet noktaları açıyor.
ING House hizmet noktasının ilki İstanbul Marmara Forum AVM'de açıldı. AVM'nin açık olduğu saatler içerisinde, haftanın 7 günü ve 12 saat hizmet verilen noktada, müşteriler ürünler ve mobil bankacılık hakkında bilgi alabiliyor.
"Bütün işlemlerin dijitalden yapılabilir hale gelmesini hedefliyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, ING Türkiye olarak Türkiye'nin lider dijital kurumu olmayı hedeflediklerini belirterek, "Geleceğin mobil üzerinden şekilleneceğine inanıyoruz ve dijitalleşme stratejimiz gereği bütün işlemlerin dijitalden yapılabilir hale gelmesini hedefliyoruz. Bunu yaparken de dijitale insan dokunuşu getirmeyi önemsiyor ve görüntülü görüşme teknolojisi ile müşterilerimize mobil bankacılık üzerinden kredi, yatırım ve sigorta gibi işlemlerde hizmet verdiğimiz Cebimdeki Danışman gibi inovatif ürünler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Müşterilerin zaman kazandıran uygulamaları tercih ettiğini aktaran Kırmızı, şunları kaydetti:
"Günümüzde müşterilerimiz için en önemli şeyin zaman olduğunun farkındayız. Müşteriler artık bulundukları yerin konforunda işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kolay, zahmetsiz ve akıllı çözümleri tercih ediyorlar. Dijital dönüşümün bu kadar hızlandığı bir dünyada artık müşterilerin bankalara göre değil, bankaların müşterilere göre şekillenmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda dijital ve esnek bankacılılık anlayışımızla geleceğin bankacılığı için yatırımlarımızı şimdiden şekillendiriyoruz. ING olarak 'sen hayatını yaşa' diyor ve insanlar hayatını yaşarken onların hayatına dahil olmayı hedefliyoruz. Yeni ING House adındaki hizmet noktalarımız ile müşterilerimizin sosyalleştikleri alanlarda konumlanarak onların hayatlarına dahil oluyor ve onlara zamandan tasarruf sağlıyoruz. ING House'ların sayısını yıl sonuna kadar 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin hayatında bankacılığın yerini en aza indirmek için inovatif çözümlerle onların yanlarında olmaya devam edeceğiz."

ING'den esnek ve dijital bankacılık anlayışı ile AVM'lerde yenilik
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Türkiye, Marmara, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ING'den esnek ve dijital bankacılık anlayışı ile AVM'lerde yenilik - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ING'den esnek ve dijital bankacılık anlayışı ile AVM'lerde yenilik - Son Dakika
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