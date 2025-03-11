İnşaat Maliyet Endeksi 2025'te Yükselmeye Devam Ediyor

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Ocak ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi, yıllık yüzde 26,61 artarken, aylık artış yüzde 9,10 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak ayına iilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 26,61 artarken aylık yüzde 9,10 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,96, işçilik endeksi yüzde 23,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22,39, işçilik endeksi yüzde 34,37 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 27,09 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 9,39 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,09 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,91 arttı, işçilik endeksi yüzde 24,14 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,28 arttı, işçilik endeksi yüzde 33,76 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde artış yıllık yüzde 25,05 olurken aylık yüzde 8,13 olarak gerçekleşti

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksinde artış yüzde 2,14 olurken işçilik endeksi yüzde 21,58 olarak gerçekleşti. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,67 arttı, işçilik endeksi yüzde 36,65 arttı.