İnşaat Maliyet Endeksi Ağustosta Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

İnşaat Maliyet Endeksi Ağustosta Yükseldi

Ağustosta inşaat maliyet endeksi aylık %1,18, yıllık %41,54 artış gösterdi.

10.10.2024 10:47
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İnşaat maliyet endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1,18, yıllık bazda yüzde 41,54 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,18, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,54 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,3, işçilik endeksi yüzde 0,93 arttı.

Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 34,98, işçilik endeksi de yüzde 56,86 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 1,38, yıllık bazda yüzde 42,95 yükseliş gösterdi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,65, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı.

Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 37,1, işçilik endeksi de yüzde 55,88 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda 0,52, yıllık bazda 37,13 artış kaydetti.

Bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 0,23, işçilik endeksinde yüzde 1,2 yükseliş görüldü.

Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 28,83, işçilik endeksinde yüzde 60,49 artış kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnşaat Maliyet Endeksi Ağustosta Yükseldi - Son Dakika

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