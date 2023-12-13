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İnşaat maliyet endeksi yükseldi

TÜİK'in verilerine göre, Ekim ayında inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,20 artış gösterdi. Yıllık bazda ise artış yüzde 65,93 oldu.

İnşaat maliyet endeksi yükseldi
13.12.2023 - 09:59,
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İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 65,93 arttı, aylık yüzde 2,20 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,20 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,43 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,47 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 65,02 arttı, aylık yüzde 2,45 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,45 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,02 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,61 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,28 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,31 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 68,88 arttı, aylık yüzde 1,43 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,43 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,88 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,28 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,85 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,30 arttı, işçilik endeksi yüzde 114,04 arttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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