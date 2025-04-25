İnşaat Malzemesi Endeksi Mart'ta Düştü

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, martta bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 83'e geriledi.

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi'nin mart ayı sonuçları yayımlandı.

Buna göre, Bileşik Endeks, geçen ay yurt içindeki finansal şoklardan ve yurt dışındaki tarife belirsizliğinden olumsuz etkilenerek geriledi. Buna rağmen faaliyetlerde toparlanma çabası görülürken, finansal şoklar sonrası alınan ilave sıkılaşma önlemleri iç pazardaki toparlanma beklentilerini öteledi.

ABD'nin açıkladığı ve sonrasında ertelediği tarife oranlarına ilişkin belirsizlik, Bileşik Endeksi ihracat yönlü olumsuz etkiledi.

Bu gelişmeler sonucunda İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi martta bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 83'e geriledi. Endeks için yılın zorlu geçeceği görüşü hakim olurken, ikinci çeyreğe ilişkin sonuçların finansal şokların etkileri, ilave sıkılaşma önlemleri ve ihracat pazarlarındaki gelişmelerle şekillenmesi bekleniyor.

Faaliyet endeksinde sınırlı artış

Yılın ilk iki ayında gerileyen Faaliyet Endeksi, martta sınırlı da olsa artış gösterdi. Endeks, martta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 124,7'ye puana yükseldi.

Martta yurt içi satışlarda da sınırlı artış görülürken, üretim belirgin şekilde yükseldi ve cirolarda artış gözlendi.

Raporda, inşaat malzemesi sanayisinde faaliyetlerin, sıkılaşma politikaları, mevsimsellik ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler tarafından belirlendiği, iç pazarda finansal şoklar sonrası alınan ilave sıkılaşma önlemlerinin talebi sınırlayacağını belirtildi.

İhracat pazarlarında beklenen toparlanma ötelenirken, TL'deki değer kaybının ihracatı destekleyeceği vurgulandı.

Güven ve beklenti endekslerinde düşüş

Rapora göre, martta Güven Endeksi bir önceki aya göre 2,2 puan düşerek 57,7 puan seviyesine indi. Geçen ay yaşanan finansal şoklar güveni önemli ölçüde olumsuz etkilerken, ihracat pazarlarındaki korumacılık girişimlerinin yarattığı belirsizlikler düşüşe yol açtı.

Beklenti Endeksi ise söz konusu gelişmelere bağlı olarak 1,1 puan düşüşle 68,5'e geriledi. Gelecek üç aya ilişkin alınan yurt içi ve ihracat siparişleri martta değişmezken, üretim beklentisi arttı, yatırım ve istihdam beklentisi ise sınırlı da olsa düştü.???????