İnşaat Malzemesi Endeksi Nisan'da Düştü

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi'nin 2025 Nisan ayı sonuçları açıklandı.

Rapora göre, Bileşik Endeks nisan ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 82,3'e geriledi.

Faaliyet Endeksi ise 0,1 puanlık artışla 124,8'e yükseldi. Güven Endeksi, nisanda bir önceki aya göre 1,1 puan azalışla 56,6 seviyesine gerilerken, Beklenti Endeksi ise 0,8 puanlık düşüşle 67,7 oldu.

Bir önceki aya göre 0,7 puan azalma ile 82,3'e gerileyen Bileşik Endeks, nisan ayında, yurt içindeki finansal şokların artçı etkileri ile yurt dışındaki tarife belirsizlikleri nedeniyle sınırlı bir düşüş gösterdi.

Endeks, yılın tamamında gerileme kaydetti, iç pazarda da toparlanma çabaları sürdü.

İhracat pazarlarında ticarette korumacılığa yönelik belirsizlikler olumsuz etkide bulundu. Nisan ayında Faaliyet Endeksi sınırlı ölçüde artış gösterirken Güven ve Beklenti alt endekslerinde ise gerileme yaşandı.

Yeni gelişmeler, 2025'in, Bileşik Endeks için zorlu geçeceğinin göstergesi oldu. Bileşik Endeks'in yılın ikinci çeyreğinde finansal şokların etkileri, ilave sıkılaşma önlemleri ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler ile şekillenmesi ve durağan kalması bekleniyor.

Faaliyet Endeksi 0,1 puan yükseldi

Geçen yılın aynı ayına göre azalma yaşanan Faaliyet Endeksi, 2025'in nisan ayında sınırlı artış gösterirken küresel pazarlarda da belirsizlik ve durgunluk sürdü.

Nisanda Faaliyet Endeksi bir önceki aya göre 0,1 puan arttı ve 124,8 puana yükseldi.

Mart ayında yaşanan finansal şoklar sonrası nisan ayında iç talepte normalleşme başladı. İç satışlar artarken ihracat gerileme gösterdi.

Öte yandan, küresel ticarette korumacılık endişelerinin belirsizliği artırmasıyla pazarlarda durağanlık da arttı. Nisan 2025'te, üretim sınırlı ölçüde yükseldi ve cirolarda da belirgin bir artış gözlemlendi.

İnşaat malzemesi sanayisinde faaliyetler, sıkılaşma politikaları ile ihracat pazarlarındaki gelişmeler tarafından belirlendi. İç pazarda ise finansal şokların ardından alınan ilave sıkılaşma önlemleriyle birlikte talep normale döndü. İhracat pazarlarında beklenen toparlanma ertelendi. Türk lirasındaki değer kaybının bu kez ihracatı destekleyebileceği aktarıldı.

Öte yandan, Faaliyet Endeksi'nin yılın ikinci çeyreğinde de zayıf seyrini sürdüreceği öngörüldü.

Güven Endeksi 1,1 puan azaldı

Rapora göre, 2025 yılı nisan ayında Güven Endeksi'nin bir önceki aya göre 1,1 puan düşerek 56,6 puan seviyesine indi. Ekonomik programa olan güvenin artırılması için yeni sıkılaşma önlemleri alındı. Faaliyetlerdeki sınırlı toparlanmaya rağmen güven zayıfladı. İhracat pazarlarında korumacılık girişimlerinin yarattığı belirsizlikler güveni olumsuz etkiledi.

Geçen yılın aynı ayına göre düşüş yaşanan Güven Endeksi'nde, Nisan 2025'te Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinde azalma yaşandı.

İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisinde güven seviyesi azalmaya devam etti. Yurt içi pazarlarda güven zayıflarken, ihracat pazarlarına olan güven ise sınırlı ölçüde düştü.

Beklenti Endeksi 67,7 puana indi

Beklenti Endeksi ise 2025'in nisan ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak 67,7 puanla yılın ilk dört ayında düşüş kaydetti.

Mart 2025'te yaşanan finansal şokların beklentiler üzerindeki olumsuz etkileri nisan ayında azalarak sürdü. Küresel ticarette korumacılık endişeleri de beklentileri olumsuz etkilemeye devam etti.

Üretimde iyimserlik korunurken, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler düşüş gösterdi, gelecek üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişleri ve ihracat siparişleri nisanda azaldı.

Rapora göre, gelecek üç aya ilişkin üretim beklentisi artarken, yatırım ve istihdam beklentileri sınırlı ölçüde geriledi. Sıkılaşmanın devam etmesinin beklentileri sınırlayacağı, ihracat pazarlarındaki toparlanma ise önemli bir beklenti olarak öne çıktı.

Raporda yer alan değerlendirmeler kapsamında, 2025 ikinci çeyrek beklentileri finansal şoklar sonrası siyasi ve ekonomik gelişmeler tarafından şekillenecek.

Yeni ABD yönetiminin uygulamaya koyduğu ithalat vergilerine dönük müzakereler de beklentileri etkileyecek.