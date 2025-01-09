İnşaat Malzemesi İhracatı 28,91 Milyar Dolar

Ekonomi

Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayisi yıllık ihracatı 2024 Kasım itibarıyla 28,91 milyar dolar oldu.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin 2024 Kasım ayı sonuçları açıklandı.

Rapora göre, İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi kasım ayında durağanlaşırken alt endeksler farklı eğilim gösterdi. Yaz aylarındaki toparlanmanın ardından ekim ve kasım aylarında endekslerin performansının zayıfladığına dikkat çekildi.

İnşaat malzemesi ihracatının kasımda, pazardaki durgunluk, doların güçlenmesi ve emtia fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra jeopolitik gelişmeler ve Türk lirasındaki değerlenmeden olumsuz etkilendiği belirtildi.

Türkiye İMSAD verilerine göre, kasımda ihracat ekim ayına göre miktar olarak azaldı, değer olarak hemen hemen aynı kaldı ve birim fiyat olarak önemli ölçüde arttı. İhracatta değer, miktar ve birim fiyat olarak bir önceki yılın kasım ayına göre de artış görüldü. Pazarlardaki durağanlığın devam ettiği de rapora yansıdı.

Rapora göre, 2024 Kasım'da ihracat, ekim ayına göre 7 milyon dolar azalarak 2,49 milyar dolar oldu. Kasım ayı ihracatı değer olarak ise 2023 Kasım ihracatının yüzde 4,2 üzerinde gerçekleşti.

2024 Kasım'da inşaat malzemesi ihracatı miktar olarak ekim ayına göre 186 bin ton azalışla 3,65 milyon tona indi. Gerçekleşen bu miktarla önceki yılın kasım ayına göre yüzde 0,6 yükseliş kaydedildi.

Kasımda ortalama ihracat birim fiyatları, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 3,7 artış kaydetti ve 0,68 dolar/kilogram oldu. İhracat birim fiyatlarının ekim ayına göre de önemli ölçüde yükseldiği endekste görüldü.

2024 Kasım'da inşaat malzemesi ithalatı 900 milyon dolar oldu

Türkiye İMSAD'ın paylaştığı verilere göre, 2024 Kasım'da inşaat malzemesi ithalatı 900 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece ithalat 2023 Kasım'a göre yüzde 4,2 arttı. İthalatın son dört aydır 1 milyar doların altında kaldığına da raporda dikkat çekildi.

Kasımda inşaat malzemesi ithalatının miktar olarak 300 bin 542 ton seviyesinde gerçekleştiği belirtilen raporda, aylık ithalatın miktar olarak düşüş gösterdiği ifade edildi.

İnşaat malzemesi sanayisi ortalama yıllık ithalat birim fiyatı ise 2024 Kasım'da bir önceki aya göre düşüş yaşadı ve 3 dolar/kilogram oldu.

Endeksteki verilere göre, bu ayki ihracat performansına bağlı olarak 2024 Kasım itibarıyla yıllıklandırılmış son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatının 28,91 milyar dolar olduğu görüldü. Bu sonuçla birlikte yıllıklandırılmış ihracat, bir önceki yılın kasım ayı sonu yıllık ihracatının yüzde 1,6 altında kaldı.

Aynı dönemde ihracat miktar olarak yüzde 0,2 azalarak 45,69 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı ise 0,63 dolar/kilogram oldu.

Raporda, ihracatın yeniden durağanlaştığına, pazarlardaki hareketsizlik, jeopolitik gelişmeler ve Türk lirasının değerlenmesi nedeniyle sınırlı performans gösterdiğine dair tespitlere de yer verildi.

Kasımda alt sektörlerde farklı eğilim görüldü

Rapora göre, ihracat pazarlarındaki durgunluk inşaat malzemesi sanayisindeki alt sektörleri farklı şekillerde etkiledi. 2024 Kasım'da alt sektörlerin ihracat performansı bir önceki yılın kasım ayına göre miktar ve değer olarak farklı eğilim gösterdi.

Verilerde, kasım ayında sekiz alt ürün grubunun beşinde ortalama ihracat birim fiyatlarının 2023 Kasım'a göre yükseldiği görüldü, üç alt ürün grubunda ise düşüş kaydedildi.

Türkiye İMSAD raporunda alt ürün gruplarındaki yüzdelik değişimlere de yer verildi.

2024 Kasım'da mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı.

Demir çelik ürünlerin ihracat birim fiyatları yüzde 2,8 düştü, metal bazlı ürünlerin fiyatları yüzde 2,6 yükseldi. Kimyasal bazlı ürünlerde ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 14,7 artarken, elektrik malzemesi ve teçhizatlarının birim fiyatlarında yüzde 2,1 yükseliş görüldü.

2024 Kasım'da sekiz alt ürün grubunun üçünün ihracat miktarında, 2023 Kasım'a göre artış gerçekleşti. Bu dönemde demir çelik ürünlerinde miktar olarak ihracat yüzde 7,4 yükseldi. Ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 6,8, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 0,4 düşüş yaşandı.

Raporda paylaşılan verilerde, kasım ayında sekiz alt ürün grubunun dördünde ihracatın değer olarak bir önceki yılın kasım ayına göre arttığı görüldü. Bu artışta, miktar ve birim fiyatlarındaki yükselişin belirleyici olduğuna vurgu yapıldı.

Bu kapsamda, demir çelik ürünlerinde yüzde 4,1, metal bazlı ürünlerde yüzde 8,8, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 12,9 değer artışı yaşandı.

İhracat değer olarak; mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 0,7, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 1,3 ve prefabrik yapılarda yüzde 18,5 azaldı.