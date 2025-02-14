İpsala OSB Yönetim Binası Temeli Atıldı - Son Dakika
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Ekonomi

İpsala OSB Yönetim Binası Temeli Atıldı

İpsala OSB Yönetim Binası Temeli Atıldı

İpsala OSB'nin altyapı çalışmaları tamamlanarak yönetim binası için temel atma töreni yapıldı.

14.02.2025 18:21
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Edirne'de İpsala OSB'nin altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yönetim binasının temeli atıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde yapımına başlanan İpsala OSB'nin altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen törenle yönetim binasının temeli atıldı.

İpsala OSB sahasında başlayan temel atma töreninde konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin kalkınması adına son derece önemli çalışmalara imza atıldığını vurgulayarak, " Türkiye'de belki de ilk defa 1 yıl içerisinde 4 tane OSB'nin altyapıları tamamlanmak üzere. İpsala'da oluşturulan OSB modeli, yapılacak diğer OSB'ler için örnek oldu. İpsala OSB'de doğaya zarar vermeyen fabrikalar kurulacak. İpsala'da '3Y' dediğimiz, 'yeşil', 'yenilikçi' ve 'yenilenebilir' sanayide öncülük eden firmalar olacak. Bu firmalar ülkemize hem üretimde hem de diğer alanlarda katma değer sağlarlar. Bu OSB'ler yeni iş imkanları sunacak. Bu OSB'lerin tamamlanmasıyla beraber amacımız burada kaliteli insan gücü oluşturmak ve çevre illere giden hemşerilerimizin memleketlerine dönmelerini sağlamak. Yapılacak çalışmaların firmalarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ise tüm çalışmaların, yatırımcılardan alınan finans ile yapıldığı bilgisini vererek, "Kamu kaynaklarından 1 lira dahi kullanmadan özel sektörden aldığımız tahsis bedeliyle altyapı çalışmalarını tamamladık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar ile binanın temel atıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İpsala OSB Yönetim Binası Temeli Atıldı - Son Dakika

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