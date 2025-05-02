İpsala Sınır Kapısı Modernize Edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 12 sınır kapısını en ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yenileyip ülkeye kazandırdıklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, İpsala Sınır Kapısı'ndaki İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ Genel Kurul Toplantısı'nda, İpsala'nın ülkenin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yaptığı ihracatın yüzde 40'ının İpsala Sınır Kapısı'ndan geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "İpsala Sınır Kapısı'nı modernize etmek üzere Trakya'daki oda ve borsalarımızla 2001'de UMAT'ı kurduk. Sonrasında 150 günde İpsala Sınır Kapısı'nı modernize ettik ve 2002'de açılışını yaptık. Dünya Gümrük Örgütünden 'Liyakat Sertifikası' aldık." dedi.

Hisarcıklıoğlu, artan ticaret hacmini karşılamak üzere, 2013'te kapının yeniden modernize edildiğini dile getirdi.

İpsala Sınır Kapısı'na tır parkı yapıldığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "İpsala'yı en modern kapılardan biri haline getirdik. Yaptığımız yatırımın geri dönüşünü de 2 senede aldık. Ayrıca şirketimiz de kurumlar vergisinde pek çok defa Edirne il birincisi oldu. Bu önemli yatırımda imzası olan Trakya oda ve borsa başkanlarımı, gösterdikleri vizyondan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

"İpsala'da sağladığımız başarı örnek oldu"

Hisarcıklıoğlu, UMAT'ın İpsala'da sağladığı başarının örnek olduğunu vurguladı.

Diğer kara gümrük kapıları modernizasyonunun İpsala'da yazılan başarı hikayesiyle devam ettiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İpsala'da tecrübemiz ve hükümetimizin olumlu yaklaşımı ve onayıyla dünyada bir ilki gerçekleştirdik. 'Ticaret ne kadar artarsa, büyüme ve refah da o kadar artar.' dedik. TOBB ve 137 oda ve borsamızla birlikte GTİ şirketimizi kurduk. Tüm kara gümrük kapılarını, yap-işlet-devret modeliyle modernize etmeye başladık. Devlete tek kuruş maliyet yüklemedik. Kamu bütçesinden tek bir kuruş harcatmadık. Tersine daha etkin ve hacimli çalışan kapılar sayesinde devletin vergi gelirleri katlanarak arttı. 12 sınır kapımızı en ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yeniledik ve ülkemize kazandırdık. Araç ve yolcu geçiş hacmi katlanarak arttı. İhracatta yakalanan rekorlar işte böyle mümkün hale geldi. Yani hem özel sektörümüz ve üyelerimiz hem de devletimiz kazandı."

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı da çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, GTİ Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, UMAT Yönetim Kurulu üyeleri, Trakya'daki oda ve borsaların yönetimleri ve iş insanları katıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, toplantının ardından Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek, Genel Kurulun hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan, Hisarcıklıoğlu, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odasına da ziyarette bulunarak, çalışmaları hakkında bilgi aldı.