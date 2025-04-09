İranlı Turistler Van'a 80 Milyon Dolar Katkı Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

İranlı Turistler Van'a 80 Milyon Dolar Katkı Sağladı

İranlı turistler, Van'a bu yılki ilk üç ayda 80 milyon dolarlık ekonomik katkıda bulundu.

09.04.2025 09:06
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İranlı turistlerden Van'a 80 milyon dolarlık katkı

VAN - Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, bu yılın ilk üç ayında İranlı turistlerden elde edilen ekonomik katkının yaklaşık 80 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Van TSO tarafından düzenlenen Shopping Fest ve Nevruz tatili kapsamında Van'a gelen İranlı turist sayısında geçen yıla oranla artış yaşandı. İranlı turistler, bu yıl Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yanı sıra, 5 yıl aradan sonra ilk seferini yapan Tahran-Van trenini tercih ederek kente geldi. İlk üç ayda Van'a gelen İranlı turist sayısının 157 bine ulaştığını ifade eden Van TSO Başkan Yardımcısı Çeliktaş, bu yıl Nevruz'un Ramazan ayına denk gelmesi ve İran'daki ekonomik sorunlara rağmen turist sayısında artış yaşandığını dile getirdi. Elde edilen katma değerin başta konaklama, yeme-içme, lojistik ve mağazacılık olmak üzere birçok sektöre yayıldığı kaydedildi.

Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Shopping Fest'in İranlı turistlerin kentte daha uzun süre kalmaları, alışveriş yapmaları ve iyi vakit geçirmeleri amacıyla düzenlendiğini belirtti. 3 ay içerisinde kente gelen İranlı turist sayısının 157 bine ulaştığını ifade eden Çeliktaş, "Geçen yılın aynı dönemine baktığımızda bu sayının yaklaşık yedi bin kişi daha az olduğunu görüyoruz. Tabii ki beklentimiz daha fazlaydı. Ancak Nevruz'un Ramazan ayına denk gelmesi ve İran'daki ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir miktar düşüş yaşandı. Yine de bu durumu yaz aylarında telafi edeceğimizi düşünüyoruz. İranlı turistlerin ilimize gelişini desteklemek amacıyla düzenlediğimiz Shopping Fest'in amacı, İranlı misafirlerimizin burada daha fazla zaman geçirmelerini, iyi vakit geçirmelerini ve daha fazla alışveriş yapmalarını teşvik etmekti. Dolayısıyla festivalin ilimize olan katkısı oldukça büyüktür. İlin ekonomisine önemli bir değer kattı" dedi.

"Yaklaşık 80 milyon dolarlık bir katma değer sağlandı"

İranlı turistler Van'ı tercih etmeye devam ettiğini dile getiren Çeliktaş, "Ancak sınır kapısındaki yoğunluğu azaltabilirsek, onların geçişlerini daha rahat ve hızlı hale getirebilirsek, bu ziyaretlerden daha fazla verim alabiliriz. İran'dan gelenlerin daha sağlıklı şartlarda geçiş yapması ve sınırda daha az zaman geçirmesi gerekiyor. Bu yılın ilk üç ayında turist başına ortalama 500 dolar harcama yapıldığını varsayarsak, ilimize yaklaşık 80 milyon dolarlık bir katma değer sağlandığını görüyoruz. Bu ekonomik katkı, genellikle tabana yayılarak birçok sektörün faydalanmasını sağlıyor. En çok da konaklama, lojistik, yeme-içme ve mağazacılık sektörleri bu katkıdan yararlanıyor. Bu durum esnafımıza moral ve motivasyon sağlıyor. Esnafımızın yüzü gülüyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Turizm, turist, İran, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İranlı Turistler Van'a 80 Milyon Dolar Katkı Sağladı - Son Dakika

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