İş Bankası'ndan İlk Güneş Enerji Santrali - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bankası'ndan İlk Güneş Enerji Santrali

İş Bankası\'ndan İlk Güneş Enerji Santrali

İş Bankası, genel müdürlük ve operasyon merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılayan ilk GES'i kurdu.

31.12.2024 16:21
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Türkiye İş Bankası, genel müdürlük binası ve operasyon merkezlerinin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya yönelik öz tüketim amaçlı ilk güneş enerji santralini (GES) hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Net Sıfır Bankacılık Birliği kapsamındaki karbon yoğun sektörlerin tümünde 2030 emisyon azaltım hedeflerini açıklayan Türkiye İş Bankası, 100'üncü yılında kendi enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklardan sağlama yolunda da önemli bir adım attı.

İş Bankası Grubu iştiraklerinden İş Enerji çatısı altında yürütülen çalışmalar sonucunda, Bankanın genel müdürlük binası ve operasyon merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik güneş enerji santrali yatırımı Bitlis'te hayata geçirildi.

Gerçekleştirilen yatırım, GES'lerden oluşan 25 Megavat'lık (MW) kurulu gücü bünyesinde barındırıyor ve 2 bin 750 ağacın karbondioksit tüketimine eşdeğer karbon salınımını engellemeyi hedefliyor. Toplamda 42 bin adet panel, bin ton çelik ve 268 bin metre kablo kullanılan yatırım aynı zamanda bölgedeki en büyük GES yatırımlarından biri olma özelliği taşıyor.

2025'te ilave 40 MW'lık yatırım planlanıyor

Karbon-nötr olma hedefini 2035'ten 2026'ya çeken İş Bankası, 2023'ten itibaren yenilenebilir kaynaklardan enerji tedarik etmeye başlamış ve eş zamanlı olarak enerji verimliliği önlemlerini hayata geçirdi. Banka, planlamanın ikinci adımını oluşturan GES yatırımıyla genel müdürlük binası ve operasyon merkezlerinde kendi tükettiği enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan üretebilme kapasitesine ulaştı.

Atlas veri merkezi ve şubelerin enerji ihtiyacını karşılayabilecek 40 MW'lık ilave güneş enerji santrali yatırımının da İş Enerji aracılığıyla 2025'te hayata geçirilmesi planlanıyor. 2020'den itibaren, elektrik üretimi için kömür ve doğal gaz kullanan yeni termik santral yatırımlarını, 2021'den itibaren ise, yeni kömür madenciliği yatırımlarını finanse etmeyeceğini açıklayan İş Bankası çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki başarılı performansı sebebiyle 2023'ten itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan İlk Güneş Enerji Santrali - Son Dakika

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