İş dünyası Bakan Nebati'nin açıkladığı yeni adımlar ve tedbirlerden memnun

İş dünyası, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" memnuniyetle karşıladı.

Bakan Nebati'nin açıkladığı "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri"ne ilişkin değerlendirmede bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "İş dünyası olarak bugün, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na katıldık.

Sayın Bakanımızın toplantıda açıkladığı; KGF kapsamındaki destek paketleri ile iş dünyamıza 60 milyar TL'lik TLREF endeksli ve uzun vadeli kefalet limiti açılmasının ayrıntıları, yastık altı altınların oluşturulacak yapı ile finans sistemine entegrasyonu ve enflasyonu düşürmek için uygulanacak tedbirleri, tüm dünyanın ekonomik olarak zorluklar çektiği bu dönemde, değerli buluyor ve atılan adımlardan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda ürünlerindeki KDV'nin düşürülmesini de değerlendiren Olpak, "Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün enflasyonla mücadele kapsamında açıkladığı temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Bu süreçte firmalarımızın da gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Ülke olarak, gayretimiz ve özverimizle bu zorlu günleri de atlatacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.