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İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı - Son Dakika

İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı

15.10.2021 16:52

Konya'da, bir meslektaşının kule vinç maketi hediye etmesinden sonra maket iş makinelerini toplamaya başlayan emekli inşaat mühendisi Mehmet Yetim, 10 yılda 140 iş makinesin bulunduğu bir koleksiyon oluşturdu. Yetim, bin euronun üzerinde aldığı maketlerin olduğunu söyleyerek, ''Başladık ama herkese tavsiye etmem. Çünkü pahalı" dedi.

Kentte yaşayan emekli inşaat mühendisi Mehmet Yetim (54), 10 yıl önce bir meslektaşının, kendi koleksiyonundan kule vinç maketi hediye etmesiyle iş makineleri maketine merak saldı. Yetim, sektörüyle ilgili gittiği fuarların yanı sıra yurt dışı gezilerinde iş makinelerinin maketlerini satın alıp biriktirmeye başladı. Yetim'in iş makinesi maketi sayısı her geçen gün arttı.

İş makinelerinin maketlerini koleksiyon yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı

"BAKTIKÇA HATIRALARIM AKLIMA GELİYOR"

Mehmet Yetim, evinin bir odasında sergilediği koleksiyonunda bin euronun üzerinde aldığı maketlerin de olduğunu belirterek, "Bu merakıma, öncülük eden Ankara'da bir arkadaşım vardı. Koleksiyonundan bana bir tane kule vinç hediye etmesiyle bende de maketlere yönelik merak başladı. Daha sonrasında bir maket kepçe aldım. Fuarlara katıldık, oradan gelen hediyeler, onun haricinde yurt dışından getirdiklerim de oldu. Mesleğim nedeniyle de bu hobiye merak saldım. Başladık; ama herkese tavsiye etmem. Çünkü pahalı bir başlangıç. Yaklaşık olarak 360'a yakın parçamız var. Bunun 140 tanesi iş makinesi. Geri kalanı ise klasik araba ve kamyon maketleri, anahtarlıklar, tespihler, bakırdan yapılan eşyalar var. Atadan kalma eşyalar var. Fuarlara gittiğimde kalemler aldım. Onlara baktıkça hatıralarım aklıma geliyor."

Mehmet Yetim'in koleksiyonundan görüntüler;

İş makinelerinin maketlerini koleksiyon yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı
İş makinelerinin maketlerini koleksiyon yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı
İş makinelerinin maketlerini koleksiyon yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı
İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı
İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı

Mehmet Yetim, İnşaat, Emekli, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı - Son Dakika
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