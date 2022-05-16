İşadamı Reşat Erdoğan'dan Başkan Sadıkoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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İşadamı Reşat Erdoğan'dan Başkan Sadıkoğlu'na ziyaret

16.05.2022 16:18
İşadamı Reşat Erdoğan'dan Başkan Sadıkoğlu'na ziyaret

Faik Erdoğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Malatyalı İşadamı Reşat Erdoğan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti.

Faik Erdoğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Malatyalı İşadamı Reşat Erdoğan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, "Reşat abimiz Malatyalı hemşerimiz olarak ciddi anlamda gurur duyduğumuz, şehir dışında birçok yatırımları olan gayretleri ve çabaları olan işadamı bir abimizdir. Babası adına kurduğu Faik Erdoğan Vakfı olarak ihtiyaç sahibi ailelere sahiplik yapıyorlar. Malatya'dan gittikten sonra memleketini unutmadan bu tür yardım faaliyetlerine devam ediyor olması bizleri de memnun ediyor. Topluma zengin olma ve kendine zengin olma gibi kavramlar var. Reşat abimiz topluma zengin bir hemşerimiz. Bu tür hayırseverlerimizin sayısının artmasını arzu ediyoruz. Malatya TSO olarak kendisini önemsiyoruz ve bizleri ziyaretinden dolayı da teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çalışmaları takdirle takip ediyorum"

Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'nun çalışmalarını takdirle takip ettiğini kaydeden İşadamı Reşat Erdoğan, "Sayın başkanımıza misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Oğuzhan Başkanımız ile biz baba dostuyuz, babalarımız da çok iyi bir dosttu. Oğuzhan Başkanımızı Malatya TSO olarak yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Yakından takip ettiğim çalışmalarını takdir ediyorum. Malatya 1. OSB Yönetimindeyken yaptığı çalışmaları da takip ediyordum. OSB'nin büyümesi ve değişimi için de çok ciddi çalışmalar yaptı ancak bazı haksızlığa uğradı, fakat yaptıklarıyla Oğuzhan Başkana değil de OSB'ye zarar vermiş oldular. Bu konudan dolayı Malatya adına çok üzgünüm. İnşallah zaman içerisinde yapılan haksızlıklar anlaşılır ve düzelir. Beni kabullerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

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Reşat Erdoğan, Malatya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İşadamı Reşat Erdoğan'dan Başkan Sadıkoğlu'na ziyaret - Son Dakika


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