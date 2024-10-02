ISIF'24 Adana'da Başladı

Ekonomi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 2016'dan bu yana her yıl düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'24), TEKNOFEST ev sahipliğinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda başladı.

TÜRKPATENT'ten yapılan açıklamaya göre, fuar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde kurum tarafından Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı ve Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu işbirliğinde 9'uncu kez düzenlendi.

TEKNOFEST ev sahipliğinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilen ISIF'e, 16 ülkeden katılım sağlandı. Etkinlikte, 298'i yerli 56'ı yabancı olmak üzere 354 buluş sergileniyor.

Fuarda girişimciler, düzenlenecek "demo day"lerle yatırımcılarla buluşup teknolojilerini sunma ve ticarileştirme fırsatına sahip olacak.

TÜRKPATENT standında sınai mülkiyet haklarıyla ilgili seminerler ve ödüllü bilgi yarışmaları da düzenlenecek.

Fuarda sergilenen buluşlar, jüri tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilip ödül almaya layık olanlar tespit edilecek. Ödüller de düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.