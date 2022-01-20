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İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: "Doğal gaz kısıntısı üretim üzerinde büyük bir stres yaratacak" - Son Dakika

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: "Doğal gaz kısıntısı üretim üzerinde büyük bir stres yaratacak"

20.01.2022 14:04
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: "Doğal gaz kısıntısı üretim üzerinde büyük bir stres yaratacak"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İran'dan gelen doğal gazdaki kesinti ve yoğun kış şartları dolayısıyla kısa süreli uygulanması planlanan kontrollü gaz arzına ilişkin, "Doğal gaz kısıntısı üretim üzerinde büyük bir stres yaratacak.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İran'dan gelen doğal gazdaki kesinti ve yoğun kış şartları dolayısıyla kısa süreli uygulanması planlanan kontrollü gaz arzına ilişkin, "Doğal gaz kısıntısı üretim üzerinde büyük bir stres yaratacak." ifadesini kullandı.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, sanayideki doğal gaz kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bundan 6 ay önce dünyadaki enerji maliyet ve arzında ciddi sıkıntıların kendilerini beklediğine ilişkin işaretleri hep birlikte takip ettiklerini belirten Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Nitekim son aylardaki maliyet artışlarının en ağır yükünü sanayiciler olarak ciddi bir şekilde üstlendik. Enerji Bakanlığından yapılan son açıklama, kış aylarının da etkisiyle doğal gaz tedarikinde de ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandığını ortaya koyuyor. Bu sıkıntılara bir önlem olarak, sanayide kullanılan doğal gaz kullanımında yüzde 40 gibi çok ciddi bir kısıntıya gidilmesi planlanıyor. Doğal gaz kısıntısı üretim üzerinde büyük bir stres yaratacak.

Son aylarda başta doğal gaz olmak üzere enerjideki maliyet artışlarının büyük bir bölümü zaten sanayici tarafından fedakar bir şekilde karşılanmaktadır. Ağır sanayi sektörlerimizde çok daha katlanılmaz olan bu maliyet bedeline şimdi de arz üzerinden bir bedel ödetilmesi kabul edilemez. Bir yandan ihracata dayalı bir büyüme için elimizden gelen gayreti gösterirken, başta ihracatçı sektörlerimizi vuracak olan bu karar, fabrikalarımız üzerinde çok ciddi bir üretim ve planlama stresine yol açacaktır. Maliyetler üzerinden zaten aylardır belli bir fedakarlığa katlanan sanayicilerimizin şimdi de arz cephesinde bu sorunla karşı karşıya kalması hiç kuşkusuz verimliliği, üretim kalitesini, sevkiyatı ve daha birçok konuyu olumsuz etkileyecektir."

Bahçıvan, arz kanallarındaki sorunlardan kaynaklanan bu sıkıntıların, en kısa zamanda çözüme kavuşması temennisinde bulundu.

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İstanbul Sanayi Odası, Doğalgaz, Enerji, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: 'Doğal gaz kısıntısı üretim üzerinde büyük bir stres yaratacak' - Son Dakika Ekonomi


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