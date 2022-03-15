İspanya Başbakanı, AB enerji politikasında reform için 8 ülke başbakanıyla görüşecek - Son Dakika
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İspanya Başbakanı, AB enerji politikasında reform için 8 ülke başbakanıyla görüşecek

15.03.2022 17:03
İspanya Başbakanı, AB enerji politikasında reform için 8 ülke başbakanıyla görüşecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte elektrik, doğal gaz ve akaryakıtta artan fiyatlar karşısında Avrupa Birliği'nin (AB) enerji politikasında reform yapılması düşüncesiyle 8 ülke başbakanıyla görüşme gerçekleştirecek.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte elektrik, doğal gaz ve akaryakıtta artan fiyatlar karşısında Avrupa Birliği'nin (AB) enerji politikasında reform yapılması düşüncesiyle 8 ülke başbakanıyla görüşme gerçekleştirecek.

Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez, İspanya'nın AB'nin enerji politikasında değişim önerisine destek bulmak için Sanchez'in 8 ülkenin başbakanını kapsayacak ikna turuna yarın başlayacağını duyurdu.

Sanchez'in yarın Madrid'de Hırvatistan Başbakanı ile görüştükten sonra sırasıyla Slovakya, Romanya, İtalya, Almanya ve İrlanda'ya gideceği, İtalya'da iken Yunanistan ve Portekiz başbakanlarıyla da toplantı yapacağı bildirildi.

AB'nin mevcut enerji fiyatları krizine çözüm bulması gerektiğini vurgulayan Rodriguez, "Enerji fiyatlarının sonuçlarını en aza indirmek için gaz fiyatlarını elektrik fiyatlarından ayrıştırmayı, yenilenebilir enerji stratejisini mümkün olduğunca hızlandırmayı ve İspanya'daki uluslararası gaz bağlantılarını iyileştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Sanchez, İspanya'nın önerilerine gerekli desteği bulması halinde 24-25 Mart'ta yapılacak AB Zirvesi'nde konuyu ana gündeme taşımayı planlıyor.

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Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İspanya, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İspanya Başbakanı, AB enerji politikasında reform için 8 ülke başbakanıyla görüşecek - Son Dakika


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