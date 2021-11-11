İspanya'da kamyon şoförleri grev kararı aldı

İspanya'da kamyon şoförleri, akaryakıt fiyatlarındaki zamlara ve sektörün uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarına hükümetin karşılık vermemesi gerekçesiyle 19-22 Aralık'ta ülke genelinde greve gitme kararı aldı.

İspanya Otoyol Ulaşımı Ulusal Komitesi, hükümet ile birkaç yıldır yürütülen müzakerelerde hiçbir ilerleme kaydedilemediğini ve son 1 yıl içinde yüzde 40 oranında artan akaryakıt fiyatları sonrası tükenme noktasına geldiklerini bildirdi.

Şoförlerin taleplerini, kendilerine uygulanan treyler yükleme ve boşaltma yasağının kaldırılması, otoyollarda otomatik geçiş kolaylığı ve indirimi ile güvenli dinlenme alanları şeklinde sıralayan komite, insanlık dışı çalışma şartlarından dolayı profesyonel kamyon şoförü bulmakta sıkıntı yaşandığına dikkati çekti.

Mevcut durumda, ülkede 15 bine yakın kamyon şoförü açığı olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Kamyon taşımacılarının bağlı olduğu komite, ticaretin ve alışverişin en yoğun olduğu Noel ve Yılbaşı tatilleri öncesindeki 19-22 Aralık döneminde greve gideceklerini duyurdu.

Sektörde son grev 2008 yılında yapılmıştı.