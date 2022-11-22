Deri kayış, zincir, asma kilit! Moda devi, çocukların alet edildiği ürkütücü reklam kampanyasını durdurdu - Son Dakika
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Deri kayış, zincir, asma kilit! Moda devi, çocukların alet edildiği ürkütücü reklam kampanyasını durdurdu

22.11.2022 22:59

Dünyaca ünlü moda markası Balenciaga'nın çocuklara yer verdiği son reklam kampanyasında kullanılan malzemeler büyük tepki çekti. Çocukların ellerinde duran peluş oyuncaklarda esareti simgeleyen deri kayış, zincir ve asma kilit gibi figürlerin olmasına ebeveynler tarafından sert tepki gelirken, firma sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kampanyanın durdurulduğunu ifade ederek özür diledi.

İspanyol moda markası Balenciaga'nın son reklam kampanyası tepkilerin odağı haline geldi. Firmanın web sitesinde yer alan görsellerde, iki küçük çocuğun elindeki peluş ayıcıklar dikkat çekti. Ayıcıklara esareti simgeleyen deri kayış, deri bilezik, zincir, asma kilit gibi figürlerin giydirilmesi ebeveynlerin tepkisini çekti.

EBEVEYNLERDEN SERT TEPKİ

Ebeveynler, peluş oyuncağın üzerindeki siyah dantellinin tanga gibi göründüğünü söyleyerek Balenciaga'ya ateş püskürdü. Resmin arka planında yer alan mavi oyuncak çantanın da deri bantlarla sarıldığı görüldü.

Deri kayış, zincir, kilit... Çocukları alet ettikleri reklam kampanyasına tepki çekti, moda devi gBalenciaga eri adım attı!

"HİÇBİRİ 'BİR DAKİKA' DİYE DÜŞÜNMEDİ"

Bir Twitter kullanıcısı, "Buna kaç yetişkinin karışmış olması korkutucu. Ebeveynler, fotoğrafçılar, kreatif direktörler, metin yazarları, tasarım ajansı çalışanları, yapımcılar, yöneticiler, reklamcılar... ve hiçbiri 'bir dakika' diye düşünmedi" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Deri kayış, zincir, kilit... Çocukları alet ettikleri reklam kampanyasına tepki çekti, moda devi gBalenciaga eri adım attı!

"BU ÇOK ÜRKÜTÜCÜ VE YANLIŞ"

Sosyal medya kullanıcılarının Balenciaga'ya tepkisi şu şekilde: "Aman Tanrım, bu çok ürkütücü ve yanlış.", "Aşırı fiyatlı çöpler için dikkat çekmek için şok ediyorlar. Ürünlerin ne kadar saçma olduğuna dair sosyal bir deney gibi ama yine de insanlar çöpü satın alıyor.", "Bu düşünce iğrenç ve ahlaksızlığın eşiğinde.", "Bu çocuğun ebeveynlerini bunun anlayamadığım herhangi bir normallik olduğunu düşünmeye iten nedir?", "Bu çok rahatsız edici bir görüntü."

Deri kayış, zincir, kilit... Çocukları alet ettikleri reklam kampanyasına tepki çekti, moda devi gBalenciaga eri adım attı!

"KAMPANYAYI TÜM PLATFORMLARDAN KALDIRDIK"

Tepkilerin ardından Balenciaga geri adım attı. Firma Instagram hesabından yaptığı açıklamada reklam kampanyasını durdurduklarını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tatil kampanyamızın yol açmış olabileceği her türlü kusur için içtenlikle özür dileriz. Peluş ayı çantalarımız bu kampanyada çocukların yanında yer almamalıydı. Kampanyayı tüm platformlardan anında kaldırdık."

Deri kayış, zincir, kilit... Çocukları alet ettikleri reklam kampanyasına tepki çekti, moda devi gBalenciaga eri adım attı!
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Balenciaga, Moda, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deri kayış, zincir, asma kilit! Moda devi, çocukların alet edildiği ürkütücü reklam kampanyasını durdurdu - Son Dakika


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