Isparta'nın Keçi Derisi Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'nın Keçi Derisi Başarısı

21.02.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sadettin Boz, Isparta'da keçi derisini işleyerek 22 kişilik istihdam sağlıyor ve iç pazara katkıda bulunuyor.

Dayanıklı olması ve hava alması nedeniyle ayakkabıların iç astarında kullanılan keçi derisi, Isparta'da fabrikalarda yoğun emek sonucu işlenerek değer kazanıyor.

Isparta'da, 1991'de tabakhanede deri işleme işine çırak olarak başlayan Sadettin Boz, fabrikanın tüm bölümlerinde çalışarak zamanla kendisini bu alanda geliştirdi.

Keçi derisi işlemede ustalaşan Boz, 2005'te iki ortak olarak 60 metrekarelik tabakhaneyi büyüterek, üretime devam etti. İşini 2009'da Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 1500'ü kapalı 2 bin metrekare alanda iki katlı fabrikaya taşıyan Boz, çırak olarak başladığı işinde patron olarak 22 kişiyi istihdam ediyor.

Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Moğolistan, Irak ve İran'dan getirilen keçi derileri fabrikanın çalışanları tarafından, el emeği isteyen zorlu süreçlerden sonra kullanıma hazır hale getiriliyor.

Fabrikada, yıllık 300-350 bin keçi derisi işlenip, farklı renklere boyanarak, günlerce kurutulduktan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Keçi derileri, hava alması ve dayanıklı olması nedeniyle ayakkabı astarında kullanılıyor. Türkiye'de üretilen ayakkabılar ihraç edilerek farklı ülkelerde vitrinlerde yer alıyor.

Deri ustası Sadettin Boz, AA muhabirine, tabakhanede başladığı deri işleme işini fabrikada sürdürdüğünü belirterek, önceliklerinin iç pazarın keçi derisini işlemek olduğunu söyledi.

"Çöpe gidecek ürünü kullanıma kazandırıyoruz"

Farklı ülkelerden de keçi derisi getirerek işlediklerini ifade eden Boz, "Türkiye'de keçi derisi gittikçe azalıyor. İç pazardan yeterli olmayınca farklı ülkelerden temin ediyoruz. Keçi derisini belirli işlemlerden sonra astar haline getiriyoruz. Astar da ayakkabının içinde kullanılıyor. Türkiye'de bizim astarımız kullanılarak üretilen ayakkabılar yurt dışına da gönderiliyor." dedi.

Boz, keçi derisi işlemenin güç isteyen, zahmetli bir iş olduğunu belirterek, bu nedenle gençlerin mesleğe ilgisinin az olduğunu söyledi.

Deri işlemenin kendisi için anlamlı bir meslek olduğunu anlatan Boz, "Sonuçta çöpe gidecek, insanların kokuyor diye eline dahi almadığı bir ürünü biz işleyip, kullanıma hazır hale getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Boz, işlemlerden sonra derileri doğal ürünlerle renklendirdiklerini vurgulayarak, astarların da tüccarlar aracılığıyla ayakkabıcılara ulaştırıldığını belirtti.

Keçi derisini işlemenin emek istediğini anlatan Boz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin keçi derisinden ayakkabı iç astarının yüzde 70'ini Isparta'da biz üretiyoruz. Keçi derisi, sağlıklı, dayanıklı, nefes alabilen özelliğe sahip. Ayakkabının içinde uzun süreli kullanılabiliyor. Sığır derisi ayakkabının dışında, kuzu derisi montlarda ama keçi derisi ayakkabı astarında kullanılıyor. Kemer, ceket, pantolon olarak kullanılabiliyor. Bizim işlediğimiz keçi derilerinin yüzde 99'u ayakkabı astarı olarak kullanılıyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Isparta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Isparta'nın Keçi Derisi Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı Her yerden su fışkırıyor 3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
’Sevdiğim Sensin’ dizisinde tepki çeken sahne Akıllara Zeynep başkan geldi 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 12:45:17. #7.11#
SON DAKİKA: Isparta'nın Keçi Derisi Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.