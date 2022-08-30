Torku Şekerspor'un genç bisikletçileri başarılara koşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Torku Şekerspor'un genç bisikletçileri başarılara koşuyor

30.08.2022 13:30
Torku Şekerspor'un genç bisikletçileri başarılara koşuyor

İsrail'in Tel Aviv şehrinde yapılan Gençler Dünya Pist Şampiyonasına katılan Torku Şekerspor genç sporcusu Ramazan Yılmaz ilk kez katıldığı şampiyonada elemeleri 6. olarak geçti.

İsrail'in Tel Aviv şehrinde yapılan Gençler Dünya Pist Şampiyonasına katılan Torku Şeker spor genç sporcusu Ramazan Yılmaz ilk kez katıldığı şampiyonada elemeleri 6. olarak geçti.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Torku Şekerspor'un genç bisikletçileri emin adımlarla başarılara koşuyor.

Bu çerçevede 23-27 Ağustos'ta İsrail'in Tel Aviv şehrinde yapılan Gençler Dünya Pist Şampiyonasına katılan Torku Şekerspor genç sporcusu Ramazan Yılmaz ilk kez katıldığı şampiyonada elemeleri 6. olarak geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Torku Şekerspor Kulübü Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Torku Şekerspor bisiklet okulu sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Genç sporcumuz Ramazan Yılmaz, İsrail'de yapılan Dünya Pist Şampiyonasında ülkemizin gelecek yıllarda güçlü bir bisiklet sporcusu kazanacağını göstermiştir. Amatör ve genç sporculara her zaman desteğimiz devam edecektir. Gösterdiği başarılı grafikten dolayı sporcumuzu ve teknik ekibimizi kutluyorum."

Torku Şekerspor Kulübü Başkanı Ahmet Bozdam da gelecek yılda Ramazan Yılmaz'ın genç kategorisinde yarışacağını belirterek uluslararası arenada da madalya kazanabilmek için çok çalışacaklarını ifade etti.

Gelecek yıllarda Torku Şekerspor'un spor alanında bir model olacağını söyleyen Bozdam, sporcuyu ve antrenörü İsmail Uğurlu'yu tebrik etti.

YORUMLAR
500
İsrail mahkemesinden Filistinli STK Müdürü Halebi'ye 12 yıl hapis cezası İsrail mahkemesinden Filistinli STK Müdürü Halebi'ye 12 yıl hapis cezası Batı Şeria'da iki Yahudi yerleşimci yaralandı Batı Şeria'da iki Yahudi yerleşimci yaralandı
Kaynak: AA

Torku Şekerspor, Ramazan Yılmaz, Tel Aviv, İsrail, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Torku Şekerspor'un genç bisikletçileri başarılara koşuyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:14 Yurt dışına kaçamadan yakalanmıştı! AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
12:08 İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
10:37 Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı
10:29 Batman'da ağaç kovuğundan çıkardığını balın kilosunu dudak uçuklatan fiyata satıyor
10:18 Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 13:31:34. #1.13#
SON DAKİKA: Torku Şekerspor'un genç bisikletçileri başarılara koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement