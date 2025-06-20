İstanbul'a 740 Milyon Dolar Finansman

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, " İstanbul'daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımları için İslam Kalkınma Bankası ile 740 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası ile imzalanan finansman anlaşması ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şimşek, İslam Kalkınma Bankası ile 740 milyon dolar tutarında finansman anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bakan Şimşek'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımları için İslam Kalkınma Bankası ile 740 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladık. Böylece 2025 yılında kamu sektörü uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 3 milyar dolar uzun vadeli ve uygun maliyetli dış finansman sağladı." - ANKARA