İstanbul'daki e-ticaret devlerinin buluşmasına New York'taki NASDAQ binasından çağrı - Son Dakika
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İstanbul'daki e-ticaret devlerinin buluşmasına New York'taki NASDAQ binasından çağrı

05.08.2022 10:47
İstanbul'daki e-ticaret devlerinin buluşmasına New York'taki NASDAQ binasından çağrı

İstanbul'da 28-29 Eylül'de uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF tarafından düzenlenecek olan World E-commerce Forum'un çağrısı New York Times Meydanı'nın en önemli yapılardan olan NASDAQ binasından yapıldı.

İstanbul'da 28-29 Eylül'de uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF tarafından düzenlenecek olan World E-commerce Forum'un çağrısı New York Times Meydanı'nın en önemli yapılardan olan NASDAQ binasından yapıldı. Bu yıl 9'uncu kez gerçekleştirecek olan forum, e-ticaretin dev oyuncularını bir araya getirecek.

Küresel ticaret markalarının işlem gördüğü Times Square'deki NASDAQ Tower binasına, 'E-ticaretin Davos'u World E-commerce Forum, 28-29 Eylül'de İstanbul'da' görseli giydirilerek outdoor çalışması gerçekleştirildi. 34 ülkeden 10 binden fazla katılımcının beklendiği World E-commerce Forum, yerli firmalara 50'den fazla pazar yeri ve 40'dan fazla yatırımcı ile dünyaya açılma imkanı sunmayı hedefliyor.

WORLDEF'in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart gerçekleştirilen çalışmaya yönelik, "Uzun yıllardır ülkemizi e-ticarette küresel aktör haline getirmek için çalışmalara imza atıyoruz. Bu çerçevede New York'ta küresel e-ticaret markalarının da işlem gördüğü NASDAQ binasında İstanbul'daki etkinliğe dikkat çekmek istedik. Çünkü inanıyoruz ki Türkiye önümüzdeki dönemde üretim kapasitesi, lojistik gücüyle, yerli markalarıyla dünya e-ticaret sektöründe vazgeçilmez bir oyuncu olacak. NASDAQ binasındaki 'World E-commerce Forum İstanbul' duyurusuyla dünya ticaretinin merkezinden 'biz de varız' dedik" diye konuştu.

50'DEN FAZLA PAZAR YERİ VE 40'DAN FAZLA YATIRIMCI İLE DÜNYAYA AÇILMA İMKANI

World E-commerce Forum Istanbul'da Türk firmalarını farklı ülkelerdeki e-ticaret uzmanları ile global pazaryerleri ile buluşturacaklarına dikkat çeken Nart, "Yurt dışından 50'den fazla pazaryerinin yer alacağı etkinlikte 150 binden fazla B2B toplantı yapılacağını öngörüyoruz. Beş farklı sahnede ekosistemin profesyonellerinden oluşan 200'den fazla konuşmacı deneyimlerini paylaşacak. Yatırımcı arayanlar içinde çok güzel fırsatlar olacak. 40'tan fazla yatırımcı ve fon da etkinlikte yer alacak. Yerli markalarımız için bu etkinlik yurt dışına açılmak için çok önemli fırsatlar barındırıyor" dedi.


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Kaynak: DHA

New York, İstanbul, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'daki e-ticaret devlerinin buluşmasına New York'taki NASDAQ binasından çağrı - Son Dakika

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