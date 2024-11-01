İstanbul'da Anormal Taşımacılık Toplantısı

Ekonomi

Dünyanın önde gelen ağır kaldırma ve taşıma şirketleri, üretici, satıcı, tedarikçi ve hizmet sağlayıcı firma ve yöneticileri Yük Mühendisliği Birliği Derneği (YMB) ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Anormal Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinçler Birliği (ESTA) toplantıları kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

YMB'den yapılan açıklamaya göre, iki gün süren toplantı, vinç, taşımacılık ve genel kurul olmak üzere üç oturumda yapıldı. Toplantıya ESTA üyesi 54 şirket temsilcisi katıldı.

Toplantıda konuşan ESTA Başkanı Fabio Belli, normal olmayan kaldırma ve taşıma hizmetleri olarak ifade ettikleri iş alanının bir yük mühendisliği uzmanlığı olduğunu belirterek, YMB'nin bu uzmanlığı ismine taşımasının örnek bir davranış olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Belli, yük mühendisliği hizmetlerinin dünya ekonomisine katkısının her geçen gün arttığına işaret ederek, ESTA olarak bu alanda AB başta olmak üzere tüm ülkelerde ortak yasal düzenlemeler yapılması ile iş kolaylıklarının artırılması için işbirliklerinin daha da güçlenmesi gerektiğini belirtti.

"ESTA ile işbirlikleri artarak devam edecek"

YMB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum da ülke ekonomisine 12 milyar doların üzerinde katkı sağlayan iş kolunda, çok uluslu ve ulusal en büyük üretici, satıcı, tedarikçi ve vinç kiralama, ağır kaldırma ve ağır nakliye gibi hizmetlerde mühendislik uzmanlığı sağlayan şirketleri ve tedarikçileri YMB çatısı altında bir araya getirdiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin büyüyen ekonomisiyle Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarına açılan stratejik konumu nedeniyle sektör için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Altunkum, ESTA ile işbirliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Altunkum, YMB olarak yük mühendisliği hizmetleri alanındaki yönetmeliklerin AB ile uyumlu hale getirilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini de sözlerine ekledi.