İstanbul'da CFE Halı Fuarı 2025 - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da CFE Halı Fuarı 2025

İstanbul\'da CFE Halı Fuarı 2025

CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı, 7-10 Ocak 2025'te İstanbul'da gerçekleşecek. İlgiler artıyor.

25.11.2024 10:05
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Halı ve zemin kaplamaları sektörünün en prestijli küresel buluşma noktası olan CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı İstanbul 2025, Ocak 2025'in başında ikinci kez kapılarını açıyor. İlki 2023 yılının aralık ayında düzenlenen fuar, dünya genelinde çok büyük bir yankı uyandırarak iyi bir başlangıç yapmıştı.

Türkiye'nin sektörel fuarcılıktaki gelişiminde düzenledikleri halı farının önemli rol oynadığını ifade eden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, bu yıl fuara olan ilginin daha fazla arttığına dikkat çekerek çok sınırlı sayıda satılabilir alan kaldığını ve halı, yer kaplamaları ve tamamlayıcı sektörlerden firmaların fuarda yer bulabilmeleri için acele etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Dünya halı sektörünün gözü İstanbul'a çevrildi"

Başkan Kaplan yaptığı açıklamada, "CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı Türk halı sektörü adına en gurur verici etkinliklerimizden birisi olmuştur. Üretimde ve dış ticaretteki öncü konumumuzu, sektörün küresel çapta en önemli fuarı haline getirmemizle taçlandırmış olduk. Türkiye'deki iki halı ihracatçı birliği olarak TÜYAP ile iş birliği halinde organize ettiğimiz bu fuar daha ilk yılında muazzam bir başarıya imza atmıştır. İkinci yılında İstanbul Fuar Merkezi'nin üç holünü daha kullanarak toplam satılabilir alan kapasitemizi artırdık. Yurt içinden ve dışından daha fazla katılımcıya ev sahipliği yapabileceğiz. Bugün itibari ile satılabilir çok sınırlı bir alan kalmış olup, bu fuarda yer almak isteyen firmaların acele etmelerini tavsiye ediyorum. Firmalarımızı ve ürünlerimizi müşterilere daha yakından tanıtmak, yeni iş fırsatları oluşturmak ve sektör genelinde daha güçlü bağlar kurmak için bu özel etkinliği çok iyi değerlendirmemiz lazım. Firmalarımızın müşterilerini ve irtibatta oldukları yabancı alıcıları bilgilendirerek fuara davet etmesini genel faydamız adına önemli buluyorum" dedi.

Fuara yurt içi ve yurt dışından büyük talep var

Sınırlı sayıda satılabilir stant alanı kalan fuar, 7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olup mevcut 11 holün tamamı bu fuar kapsamında kullanılacaktır. Fuarda el yapımı halı ve kilimler, makine yapımı halı, kilim ve paspaslar, seccade çeşitleri, tekstil zemin kaplamaları (duvardan duvara), esnek zemin kaplamaları, laminant, ahşap ve parke, doğal taş, mermer ve seramik karolar, suni çim ve spor zeminleri, lifler, iplikler ve tekstiller, tekstil makine ve aksesuarları, döşeme ekipmanları, temizlik ve uygulama teknolojileri, dernekler ve yayınlarla ilgili stantlar müşterilerini ağırlayacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da CFE Halı Fuarı 2025 - Son Dakika

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