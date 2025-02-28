İstanbul'da Değer Haritaları Oluşturulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul'da Değer Haritaları Oluşturulacak

Yıl sonuna kadar İstanbul'daki binaların verileri entegre edilerek değer haritaları oluşturulacak.

28.02.2025 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Yıl sonuna kadar, İstanbul sınırlarında yer alan bütün binaların adres bilgisi, imar durumu, bina yaşı gibi önemli verileri entegre edilerek, değer haritaları oluşturulacak; kamu kurumlarına ve vatandaşlarımıza bütüncül nitelikle ve 3 boyutlu sunum imkanı bulunan taşınmaz yönetim bilgi sistemi kurulacaktır" dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektöründe vergi adaletini sağlamak ve kayıpları önlemek amacıyla yeni bir sistem hayata geçirdi. 'Taşınmaz Yönetim Bilgi Sistemi' sayesinde İstanbul'da değer haritaları üretilecek. Üretilen haritalar sayesinde, kayıtlı değerlerle piyasa bazlı toplu değerleme sonuçlarının ortaya çıkması planlanıyor. Bu sistem ile kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye destek verilecek. Bunun yanı sıra kamusal gelirlerin arttırılması da hedefleniyor.

"2026 yılı sonuna kadar değer haritalarının üretilmesi sağlanmış olacak"

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, yaptığı yazılı açıklamada, "2026 yılı sonuna kadar tüm Türkiye'de Tapu ve Kadastro verileri, adres ve plan verileriyle entegre edilerek, bina stokunun tespiti ve değer haritalarının üretilmesi sağlanmış olacak" ifadesini kullandı.

"3 boyutlu bina modellerinin hazırlanması zorunluluğu yaygınlaştırılmıştır"

Gedikli, Türkiye'de kentsel alanlarda 3 boyutlu kadastroya altlık oluşturmak amacıyla 2019 yılından beri kent modellerinin oluşturulması çalışmalarının sürdürüldüğüne dikkati çekerek, "Kentsel alanlarda yürütülen bu çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi aşamasında 3 boyutlu bina modellerinin hazırlanması zorunluluğu 2025 yılı itibariyle ülke geneline de yaygınlaştırılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Değer haritaları oluşturulacak"

3 boyutlu kent modellerinin sunumu ve kamusal ihtiyaçlarla kullanılabilmesi amacıyla, İstanbul'dan başlamak üzere çalışmaların yaygınlaştırılmasına karar verildiğini söyleyen Gedikli, "Bu kapsamda, yıl sonuna kadar, İstanbul sınırlarında yer alan bütün binaların adres bilgisi, imar durumu, bina yaşı gibi önemli verileri entegre edilerek, değer haritaları oluşturulacak; kamu kurumlarına ve vatandaşlarımıza bütüncül nitelikle ve 3 boyutlu sunum imkanı bulunan taşınmaz yönetim bilgi sistemi kurulacaktır" diye konuştu. - ANKARA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Emlak, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Değer Haritaları Oluşturulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:21 Trump’la kavgasının ardından Zelenskiy’e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir
23:14 Zelenskiy’i Beyaz Saray’dan kovan Trump’ın yeniden görüşmek için bir şartı var Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovan Trump'ın yeniden görüşmek için bir şartı var
22:58 Zelenskiy’den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump’a bomba gönderme Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme
22:25 Önce dalga geçti, sonra azarladı Trump, kafayı Zelenskiy’nin kıyafetine taktı Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
19:42 Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga Beyaz Sarayı terk etti Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti
10:01 Kerem Demirbay’dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt Kerem Demirbay'dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt
10:01 2024 yılı büyüme oranı belli oldu 2024 yılı büyüme oranı belli oldu
09:58 Ekrem İmamoğlu’ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu Aralarında ünlü gazeteciler de var Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var
09:44 Manchester United gözünü kararttı Osimhen için Napoli’ye yeni teklif Manchester United gözünü kararttı! Osimhen için Napoli'ye yeni teklif
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
09:32 Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak
09:21 Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2025 00:26:56. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Değer Haritaları Oluşturulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.