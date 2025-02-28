İstanbul'da Değer Haritaları Oluşturulacak

Ekonomi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Yıl sonuna kadar, İstanbul sınırlarında yer alan bütün binaların adres bilgisi, imar durumu, bina yaşı gibi önemli verileri entegre edilerek, değer haritaları oluşturulacak; kamu kurumlarına ve vatandaşlarımıza bütüncül nitelikle ve 3 boyutlu sunum imkanı bulunan taşınmaz yönetim bilgi sistemi kurulacaktır" dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektöründe vergi adaletini sağlamak ve kayıpları önlemek amacıyla yeni bir sistem hayata geçirdi. 'Taşınmaz Yönetim Bilgi Sistemi' sayesinde İstanbul'da değer haritaları üretilecek. Üretilen haritalar sayesinde, kayıtlı değerlerle piyasa bazlı toplu değerleme sonuçlarının ortaya çıkması planlanıyor. Bu sistem ile kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye destek verilecek. Bunun yanı sıra kamusal gelirlerin arttırılması da hedefleniyor.

"2026 yılı sonuna kadar değer haritalarının üretilmesi sağlanmış olacak"

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Hakan Gedikli, yaptığı yazılı açıklamada, "2026 yılı sonuna kadar tüm Türkiye'de Tapu ve Kadastro verileri, adres ve plan verileriyle entegre edilerek, bina stokunun tespiti ve değer haritalarının üretilmesi sağlanmış olacak" ifadesini kullandı.

"3 boyutlu bina modellerinin hazırlanması zorunluluğu yaygınlaştırılmıştır"

Gedikli, Türkiye'de kentsel alanlarda 3 boyutlu kadastroya altlık oluşturmak amacıyla 2019 yılından beri kent modellerinin oluşturulması çalışmalarının sürdürüldüğüne dikkati çekerek, "Kentsel alanlarda yürütülen bu çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi aşamasında 3 boyutlu bina modellerinin hazırlanması zorunluluğu 2025 yılı itibariyle ülke geneline de yaygınlaştırılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Değer haritaları oluşturulacak"

3 boyutlu kent modellerinin sunumu ve kamusal ihtiyaçlarla kullanılabilmesi amacıyla, İstanbul'dan başlamak üzere çalışmaların yaygınlaştırılmasına karar verildiğini söyleyen Gedikli, "Bu kapsamda, yıl sonuna kadar, İstanbul sınırlarında yer alan bütün binaların adres bilgisi, imar durumu, bina yaşı gibi önemli verileri entegre edilerek, değer haritaları oluşturulacak; kamu kurumlarına ve vatandaşlarımıza bütüncül nitelikle ve 3 boyutlu sunum imkanı bulunan taşınmaz yönetim bilgi sistemi kurulacaktır" diye konuştu. - ANKARA