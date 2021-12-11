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İstanbul'da ekmek zammı durdurulamıyor! Hem gramajını düşürdüler hem de fiyatını 3,5 liraya çıkardılar - Son Dakika

İstanbul'da ekmek zammı durdurulamıyor! Hem gramajını düşürdüler hem de fiyatını 3,5 liraya çıkardılar

11.12.2021 12:03

İstanbul'da geçtiğimiz ay 230 gram ekmeğin fiyatı 2 TL'den 2,5 TL'ye çıkarılmıştı. Ancak fırınlar aradan 1 ay geçmesine rağmen bir zam daha yaptı. Kentte birçok fırın gramajını düşürdüğü ekmeği 3,5 liraya satmaya başladı.

İstanbul Fırıncılar Odası'nın İstanbul'da ekmek fiyatlarının 2 TL'den 2.5 TL'ye çıkmasını öngören ağustos ayındaki zam talebi, İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) 10 Kasım'da kabul edildi. Kararın üzerinden 1 ay bile geçmemesine rağmen birçok fırın ekmeğe bir kez daha zam yaptı. Geçtiğimiz hafta gramajı 210'a düşürülüp 3 liraya satılan ekmek, yeni bir zamla 3.5 TL'den satılmaya başlandı.

İstanbul'da ekmeğe zam üstüne zam! Hem gramajını düşürdüler hem de fiyatı 3,5 lira yaptılar

FIRINLAR GİRDİ MALİYETLERİNİ ÖNE SÜRÜYOR

Ekmeğin 3.5 liradan satıldığı ilçeler arasında Kadıköy ve Ataşehir de bulunuyor. Fırıncılar ise ekmeğe artan girdi maliyetlerinden dolayı zam yaptıklarını belirtti.

İstanbul'da ekmeğe zam üstüne zam! Hem gramajını düşürdüler hem de fiyatı 3,5 lira yaptılar

"ŞU ANDA EKMEĞİN 5-6 LİRA OLMASI GEREKİYOR"

Ataşehir'de fırın işleten Alper Sandıkçı girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı zam yaptıklarını belirterek, "Bizim için bu fiyatlarda ilerde çok ucuz olacak. Fiyatların artması bizi olumsuz etkiliyor. Hem vatandaşa karşı mahcubiyet yaşıyoruz. Bu durumun en mağdurları bizleriz. Un maliyetleri 1 yıl içerisinde yüzde 300 arttı. Yılbaşından sonra fiyatlar artarsa 4-5 lira olabilir. Bu şartlarda giderse birçok fırıncı yakında olmayacak" dedi.

İstanbul'da ekmeğe zam üstüne zam! Hem gramajını düşürdüler hem de fiyatı 3,5 lira yaptılar

Kadıköy'de fırın işleten Vedat Yılmaz ise "Geçen sene 106 liraya aldığım un bu sene 320 lira. Artık un fiyatları 2 ayda bir artıyor. Şu anda ekmeğin 5-6 lira olması gerekiyor. Maalesef müşteriler haklı olarak çok tepki gösteriyor. Elimizde değil artık üretim yapamama durumuna geldik" diye konuştu.

İstanbul'da ekmek zammı durdurulamıyor! Hem gramajını düşürdüler hem de fiyatını 3,5 liraya çıkardılar

İstanbul Fırıncılar Odası, Türk Lirası, 10 Kasım, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da ekmek zammı durdurulamıyor! Hem gramajını düşürdüler hem de fiyatını 3,5 liraya çıkardılar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İstanbul'da ekmek zammı durdurulamıyor! Hem gramajını düşürdüler hem de fiyatını 3,5 liraya çıkardılar - Son Dakika
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