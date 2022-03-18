İstanbul'da eksper tuzağı! Hasarsız diye satın aldığı otomobilin başına gelenleri başka eksper ortaya çıkardı - Son Dakika

İstanbul'da şubat ayında beğendiği bir otomobili alan Miktat Fırat, ortaya çıkan gerçekle şoke oldu. Otomobili almak için satıcının götürdüğü ekspertiz firmasına güvenen Fırat, onlarca problemi olan ve kilometresi 300 bin kilometre küçültülmüş otomobili satın aldı. Otomobili aldıktan kısa süre sonra problemlerle karşılaşan Miktat Fırat, araç muayene istasyonunda çalışan bir tanıdığının yönlendirmesi ile otomobili, Sultangazi'de bulunan başka bir ekspertiz firmasına götürdü. Burada yapılan incelemede, otomobilin kilometresinin düşürüldüğünü ve çok sayıda probleminin bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine Miktat Fırat, hem ekspere hem de otomobili satın aldığı kişiye ulaştı. Fırat, eksperin ve otomobili satın aldığı kişinin kusurları kabul etmediğini söyledi. Fırat, hem ekspertiz firmasından hem de otomobili aldığı kişiden şikayetçi oldu.

"BANA DEVLET BİR ŞEY YAPAMAZ GİT BABANA ŞİKAYET ET"

Yaşananları anlatan Miktat Fırat, "Bu aracı şubat ayında almaya karar verdik ve ekspere götürdük. Bize firma bir sıkıntı olmadığını söyledi ama sonrasında aracımda onlarca hasar çıktı. Bunları bana söylememişti. Aracımın kusursuz olduğunu söylemişti. Satan kişi ile organize şekilde olduklarını düşünüyorum. Bize aracın düzgün olduğunu beyan etti. Biz de güvenerek bunu satın aldık. Araç muayene istasyonunda çalışan bir arkadaşım var. Ona sordum. Bana orijinal olmadığını söyledi. Sonra başka bir ekspertiz firmasına getirdim. Burada yapılan detaylı incelemede bize çok farklı şeyler söylediler. Bugün yalan beyanda bulunan eksperi aradım. Bana, 'Devlet bana bir şey yapamaz' dedi. Aracı aldığım kişi ile görüştüm. Böyle bir araç satmadığını söyledi. Nasıl bir dolandırıcılığa düştüm anlamıyorum" şeklinde konuştu.

"106 BİN TL'YE SATTILAR, '80 BİN TL'YE GERİ ALIRIZ' DİYORLAR"

Otomobili satın alırken Miktat Fırat'ın yanında bulunan Serkan Özfırat, "Aracı biz aldığımızda kendi ekspertizlerine götürmüşler. Biz sonradan fark ettik. Sonra biz kendimiz eksper yaptırdık. Onların yaptırdığı eksper ile bizim yaptırdığımız arasında hiçbir benzerlik yok gerçekten. Şanzımanın da ve bir çok aksesuarında oynamalar var. Airbagler dahil her yerde oynama var. Arıyoruz, mesaj atıyoruz ilk görüştüğümüzde bize dediler ki 1 ay süre verin aracı geri alacağız. Ama şimdi görüşüyoruz, böyle bir araç satmadık diye inkar ediyorlar. Aracı bize 106 bin TL'ye sattılar, elimizde satış kağıtları var, '80 bin TL'ye geri alırız' diyorlar. Kendi araçlarını geri alıp 26 bin TL çöp edecekler" diye konuştu.

"300 BİN KİLOMETRE FARK VAR"

Yapılan son ekspertizle aracın tüm problemlerini ortaya çıkartan Ferdi Gökçe, "Araç bize geldiğinde tespitini yaptık. Araçta ağır hasar var. Bunların beyanını yaptık. Arkadaşları kendi tanıdıkları yerlere götürmüşler. Elimiz de raporları var demişler ki aracın motoru %80 iyi durumda ama öyle bir şey yok. Motor bitik durumda. Biz söyledik ama arkadaşları kandırmışlar. Araç 470 binde demişler ki, 170 bin kilometre de. Bu araçlardan herkes anlamaz, danışmak çok önemlidir. Bu kadar ciddi bir fark olabilir mi? Hilenin her şeyini raporun altına yazmış ama anlatırken öyle anlatmamış. İnsanlar o heyecanla iyi bir araç aldıklarını sanıp koşa koşa notere gitmişler" dedi.