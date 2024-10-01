İstanbul'un eylül ayı enflasyonu belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'un eylül ayı enflasyonu belli oldu

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İstanbul'da Eylül 2024'te perakende fiyatlar aylık %3,90, yıllık %59,18 arttı. Toptan fiyatlar da yükseldi.

01.10.2024 12:24  Güncelleme: 15:03
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2023 Eylül ayına göre 2024 Eylül ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 59,18, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 47,89 olarak gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME HARCAMALARINDA AZALIŞ İZLENDİ

Eylül 2024'te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; diğer harcamalar grubunda yüzde 14,62, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 13,24, giyim harcamaları grubunda yüzde 6,67, konut harcamaları grubunda yüzde 4,18, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 3,62, gıda harcamaları grubunda yüzde 2,63, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 0,72 artış; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,35 azalış izlendi.

YAKACAK VE ENERJİ GRUBUNDA ARTIŞ İZLENDİ

Eylül 2024'te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 13,72, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6,83, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,48, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,43, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,61, madenler grubunda yüzde 2,60, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,01 artış izlendi. - İSTANBUL

İstanbul\'un eylül ayı enflasyonu belli oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'un eylül ayı enflasyonu belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Akkaya:
    sizde hiç ALLAH korkusu ahiret inancı yokmu,bu milletin hakkını nasıl ödeyeceksiniz,bi çok ürün yıl içerisinde uçuk derecede artmışken, enflasyondaki artışı,,2,3,4 gibi komik rakamlarla insanlara yutturmaya çalışıyorsunuz,,ALLAH sizi bildiği gibi yapsın.... 10 0 Yanıtla
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