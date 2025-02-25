İstanbul\'da Oto Sanayilerde Yoğunluk

Ekonomi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma, kazaları da beraberinde getirdi. Hasar gören araçlarını tamir ettirmek isteyen sürücüler, oto sanayilerde yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da oto sanayilerde kar mesaisi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve yollarda yaşanan buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Kış lastiği takmayan ve araçlarının kışlık bakımını yaptırmayan sürücüler trafik kazalarına neden oldu. Bu durum özellikle oto sanayilerde yoğunluk yaşanmasına yol açtı. İstanbul'da özellikle kaporta tamiri yapan işletmelerde tamir işlemleri yoğunlaştı.

Oto sanayilerde araç tamiri yapan ustalar araçların kış bakımlarının aksatılmaması gerektiğini söyledi. Otomobil tamir ustası Fatih Uygun, "İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan kar yağışı sonrası yollarda buzlanmalar oluşmuştu. Buzlanan yollarda yola çıkan araç sahipleri kazalara neden oldu. Özellikle kış lastiği kullanmayan araçlar kazalar yaşadı. Kar yağmadan önce duyurular yapılmıştı. Bu durumlarda kışlık bakımlarını yaptırmayan araçlar yola çıkmamalı" diye konuştu.

Otomobil tamir ustası Fikret Seyhan ise "Buzlanma olan yollarda araçların kışlık bakımını yaptırmayan sürücüler kazalara neden oldu. Oto sanayilerde ve kaportacılarda yoğunluk oluştu. Araç sürücülerinin otomobillerinin lastiklerine dikkat etmesi gerekiyor. Antifriz kullanılması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL