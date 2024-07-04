İstanbul'da Pet Şişe Suyunun Fiyatı Yüzde 100 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Pet Şişe Suyunun Fiyatı Yüzde 100 Arttı

İstanbul'da son iki ayda 0.5 litrelik pet şişe suyun fiyatı yüzde 100 artarak 10 liraya ulaştı. Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte suya olan talep de yükseldi. İstanbul genelinde 0.5 litrelik pet şişe suyun fiyatının 10 TL'ye çıkması, vatandaşlar arasında tepkiye neden oldu. Bazı marketler 10 TL'nin altındaki su markalarını raflarda bulundurmuyor. Su fiyatlarındaki bu artış, özellikle yaz aylarında su tüketiminin arttığı dönemde, halkın tepkisini çekti.

04.07.2024 11:35
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İstanbul'da son iki ayda 0.5 litrelik pet şişe suyun fiyatı yüzde 100 artarak 10 liraya ulaştı. Birçok zincir markette farklı markalara ait sular 10 TL'den satılmaya başlandı. Bazı markaların fiyatları ise 10,70 TL'yi buluyor.

Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte suya olan talep de yükseldi. İstanbul genelinde 0.5 litrelik pet şişe suyun fiyatının 10 TL'ye çıkması, vatandaşlar arasında tepkiye neden oldu. İstanbul'da marketlerde, akaryakıt istasyonlarında, büfeler ve simit tezgahlarındaki en ucuz 0.5 litrelik pet şişe suyun fiyatı 10 lirayı buldu. Trafikteki sokak satıcılarında ise pet şişe sular 15 ila 20 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Bazı marketler 10 TL'nin altındaki su markalarını raflarda bulundurmuyor

İstanbul'daki bazı zincir marketler 10 TL'nin altındaki su markalarını raflarda bulundurmazken bazı marketler ise ucuz su markalarını raflara koyarak dolaplara yerleştirmediği dikkat çekti. Su fiyatlarındaki bu artış, özellikle yaz aylarında su tüketiminin arttığı dönemde, halkın tepkisini çekti. Vatandaşların bazıları artık gıdadaki fiyat artışlarına alıştıklarını ifade ederken bazıları ise Türkiye'de gıda enflasyonunun açıklanamayacak derecede olduğunu belirtti. İstanbul'da bir öğrenci ise gün içerisinde suya 30 TL verdiğini belirterek bu duruma artık alıştığını söyledi.

"Gün içerisinde suya 30 TL veriyorum"

Elindeki suyu 10 TL'ye aldığını belirten üniversite öğrencisi Kaan Çubuk, "Artık 20 TL'de olsa benim için fark etmiyor, her geçen gün suyun fiyatı artıyor. 10 TL, 20 TL artık benim için önemli bir para değil. Susayınca mecbur almak zorundayız. Bazı yerlerde daha pahalı satılıyor. Havanın sıcak olması da etkiliyor. Gün içerisinde suya 30 TL veriyorum" dedi.

"Normalde yarım litrelik pet şişe sular 1-2 TL arasındaydı"

Yarım litrelik pet şişe suya 10 TL verdiğini ifade eden Mustafa Uçak, "Normalde bu sular 1-2 TL arasındaydı. Normalde evde içiyoruz suyu. Hava sıcak olunca dışarıdan mecbur su alıyorum" diye konuştu.

"Yarım litrelik pet şişe suyu 10 TL'ye aldım"

Su fiyatlarının yüksek olduğuna değinen Kaan Özdemir, "Enflasyonu en çok etkileyen sektörlerden biri gıda sektörü. O yüzden bu içtiğimiz suya da yansıdı. Yarım litrelik pet şişe suyu 10 TL'ye aldım. Dışarda olunca mecbur alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Günde yarım litrelik 4-5 tane su içiyorum"

Su fiyatlarına tepki gösteren Rıza Mamak ise "Suyu 10 TL'ye aldım. Normalde 4-5 TL arasında olması lazım. Devletin bunu araştırması lazım. Bu zamları ben benzine, mazota gelen zamlara bağlıyorum. Normalde 2-3 TL olması lazım. Mecbur kalıyoruz içiyoruz. Günde 4-5 tane su içiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Pet Şişe Suyunun Fiyatı Yüzde 100 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Pet Şişe Suyunun Fiyatı Yüzde 100 Arttı - Son Dakika
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