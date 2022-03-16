İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu - Son Dakika
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İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

16.03.2022 20:25

İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli olduİSTANBUL İstanbul'da bu yıl 330 gram Ramazan pidesi fırınlarda 6 liradan, Halk Ekmek büfelerinde 3 liradan satılacak.

İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

İSTANBUL İstanbul'da bu yıl 330 gram Ramazan pidesi fırınlarda 6 liradan, Halk Ekmek büfelerinde 3 liradan satılacak. Fırıncılar devlet destekli unun verilmesi durumunda bu fiyatların maliyeti kurtaracağını söyledi.

İstanbul Fırıncılar Odası bu yılki ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. 330 gram sade Ramazan pidesinin 6 liradan, yumurtalı susamlı pidenin ise 7,5 liradan satılacak. Geçen sene 365 gram sade pidenin fiyatı 4 liraydı. Bu rakamlara göre bu sene Ramazan pidesinin gramajı küçülmüş, fiyatları artmış oldu.

Halk ekmek bayilerinde 3 liradan satılacak

İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinde satılacak ramazan pidesi fiyatları da belli oldu. Halk Ekmek'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız Ramazan'da 330 gramlık pideyi 3 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler" ifadelerine yer verildi.

Fırıncılar devlet destekli un talep ediyor

Artan maliyetlerden yakınan fırıncılar ise devlet destekli sağlanan unun kotasının artırılmasını ve uygulamanın devam etmesini talep ediyor. Ramazan ayında uygulanacak pide fiyatlarıyla ilgili konuşan fırıncı Ramazan Kodak, "330 gram ramazan pidesi bu yıl 6 liraya satılacak. Geçen sene 365 gram 4 liraydı. Maliyetlerimiz çok arttı. Un, poşet, elektrik, kağıt fiyatlarındaki artış ekmek fiyatlarına da yansıyor. Kazancımız çok düştü. Fırıncılara göre bu fiyat uygun görünüyor. Devlet destekli unlardan faydalanmaya çalışıyoruz. Fakat verilen un yetersiz kalıyor. Bu sınırlamanın artırılmasını istiyoruz" dedi.

"Bu fiyatlar bizi kurtaracak mı henüz bilmiyoruz"

Fatih Bastırma isimli fırıncı ise "330 gram 6 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlar bizi kurtaracak mı henüz bilmiyoruz. Devlet destekli una erişimimiz zor oluyor. Pide fiyatlarında kar marjı geçen seneye göre çok fazla düştü. Vatandaşları zor duruma sokmadan bu yıl ramazan ayını da atlatmayı umuyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

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İstanbul Fırıncılar Odası, Ramazan Pidesi, Halk Ekmek, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu - Son Dakika
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