İstanbul Medipol'dan Yeni Tarih Programı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Medipol'dan Yeni Tarih Programı

26.07.2025 10:43
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2025-2026'da başlayacak İngilizce Tarih Programı, ünlü akademisyenlerle öğrencilere eğitim verecek.

İstanbul Medipol Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılında başlatacağı İngilizce Tarih Programı kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Mehmet İpşirli'nin de aralarında bulunduğu akademisyenlerin ders vereceğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, insan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde tamamen İngilizce yürütülecek ve öğrencilere tarihsel bilgiyle birlikte küresel vizyon kazandırmayı amaçlayan program, disiplinler arası bakış açısıyla şekillendirilecek.

Sözel puan türünde ilk 250'ye giren öğrencilere, öğrenim süresi boyunca hazırlık dahil yılda 7 ay 40 bin lira burs verilecek. Ayrıca bu öğrencilere İngiltere veya Amerika'daki üniversitelerde yaz okulu imkanı sunulacak. İlk 1000'e giren öğrenciler de aynı aylık bursun yanı sıra barınma, yemek ve kitap desteğinden yararlanabilecek.

Program kapsamında verilecek üç yıllık Arapça eğitiminin yanı sıra Ürdün, Mısır veya Suudi Arabistan'da düzenlenecek dil kurslarının masrafları da üniversite tarafından karşılanacak.

Sosyal bilimler alanında akademik kariyer hedefleyen öğrencilere yönelik Nurettin Topçu Doktora Bursu kapsamında, dünyanın en iyi 100 üniversitesinden birine kabul alan mezunlara beş yıl boyunca yıllık 40 bin dolar burs sağlanacak.

Programın akademik kadrosunda Prof. Dr. Tufan Buzpınar, Prof. Dr. Levent Yılmaz, Prof. Dr. Ahmet Demirel ve Dr. Öğr. Üyesi Yahya Nurgat yer alırken, danışma kurulunda Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cemal Kafadar, Princeton Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu, The University of North Carolina at Chapel Hill'den Prof. Dr. Cemil Aydın, Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selçuk Esenbel, Rutgers Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nükhet Varlık ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Dr. Mustafa Özel bulunuyor.

Program kapsamında öğrencilerin müze, arşiv ve saha gezileriyle desteklenen uygulamalı bir eğitim modeliyle yetiştirilmesi planlanıyor. Mezunlara, akademik kariyerin yanı sıra diplomasi, medya, kültür politikaları ve yayıncılık gibi alanlarda da mesleki imkanlar sunulacak.

"Programa birinci sınıftan itibaren yoğun lisan eğitimiyle başlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılında öğrenci kabulüne başlayacak İngilizce Tarih Programı'nın kurucuları arasında yer aldığını belirtti.

Türk tarihini incelemenin zorluklarına işaret eden Ortaylı, yeni tarih programının kuruluş felsefesine değindi.

Altı yıl sonra 600. doğum yılı kutlanacak olan Fatih Sultan Mehmet'in Arapçayı, Farsçayı ve Eski Yunancayı çok iyi bilen bir hükümdar olduğunu anımsatan Ortaylı, "Tarihi yapanlar bu seviyedeyken, tarihi inceleyenlerin de bu donanıma yatkın olması gerekir. Biz işte böyle bir eğitim hedefliyoruz. Bu nedenle programa birinci sınıftan itibaren yoğun lisan eğitimiyle başlayacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

Öğrencilerin dünya tarihinin ana branşlarıyla birlikte Osmanlı medeniyetinin idari, askeri ve kültürel temellerini öğreneceklerini dile getiren Ortaylı, sadece tarihçilerin değil, tıp, mühendislik, hukuk ve işletme gibi alanlarda başarılı olan öğrencilerin de bu programda eğitim alabileceğini söyledi.

Bu öğrencilere belirli bir aşamadan sonra yurt dışında doktora yapmaları için yıllık 40 bin dolarlık burs imkanı sağlanacağını vurgulayan Ortaylı, "Açıkçası biz kendi zamanımızda böyle bir nimet görmedik." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet İpşirli de programa katılacak öğrencilerden çok iyi sonuçlar alınacağına inandığını belirtti.

Büyük bir heyecan duyduğunu vurgulayan İpşirli, "Çünkü burada hedefimiz basit bir hikaye anlatıcılığı değil, analitik düşünceyle geleceğe yön verecek bir tarihçilik anlayışı oluşturmak." ifadesini kullandı.

İpşirli, Türk Tarihi'nin dünya tarihinin de önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Bu vizyonla yetiştirecekleri öğrencilerin lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktoralarını yurt dışında yapmalarını arzu ettiklerini aktaran İpşirli, üniversitenin bu öğrencilere her türlü desteği sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kültür Sanat, İstanbul, Ekonomi, Eğitim, Burs, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Medipol'dan Yeni Tarih Programı - Son Dakika

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