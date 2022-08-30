İSO Başkanı Bahçıvan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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İSO Başkanı Bahçıvan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

30.08.2022 16:16
İSO Başkanı Bahçıvan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Bu görkemli zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Bu görkemli zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamayla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Bahçıvan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlık tutkusu, kahramanlığın ve fedakarlığın destanlaştığı, görkemli bir mücadelenin gurur günü olan 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Yüz yıl önce kazanılan bu unutulmaz zaferle Türk milleti, istiklal ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bu görkemli zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum."

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Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında resmi geçit töreni düzenlendi Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında resmi geçit töreni düzenlendi Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor
Kaynak: AA

İstanbul Sanayi Odası, Mustafa Kemal Atatürk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSO Başkanı Bahçıvan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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