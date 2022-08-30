İSO Başkanı Bahçıvan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Bu görkemli zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamayla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Bahçıvan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlık tutkusu, kahramanlığın ve fedakarlığın destanlaştığı, görkemli bir mücadelenin gurur günü olan 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Yüz yıl önce kazanılan bu unutulmaz zaferle Türk milleti, istiklal ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bu görkemli zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum."