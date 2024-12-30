İstanbul-Sofya Ekspresi’ne yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul-Sofya Ekspresi’ne yoğun ilgi

Bakan Uraloğlu, İstanbul-Sofya Ekspresi'nin 2024'te 37 bin yolcuya hizmet verdiğini duyurdu.

30.12.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul- Sofya Ekspresi'nde 2024 yılı aralık ayı itibarıyla 37 bin yolcuya hizmet verildiğini belirterek, "Bu hat, Avrupa'ya seyahat etmek isteyen tatilciler, iş ve eğitim amacıyla yolculuk yapanlar için mükemmel bir alternatif sunuyor." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ekspresin kullandığı hattın " Türkiye'nin Avrupa'ya açılan demir kapısı" olduğunu vurguladı.

Ekspresin, tarih ve kültür yolculuğu deneyimi sunduğunu ifade eden Uraloğlu, hatla Türkiye ve Avrupa arasında hem konforlu hem de ekonomik bir seyahat imkanı sağladıklarının altını çizdi.

Eksprese talep her yıl artıyor

Uraloğlu, İstanbul-Sofya Ekspresi'nin her yıl artan bir taleple karşılaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul-Sofya Ekspresi, hem yerli hem de yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. 2024 yılı aralık ayı itibarıyla 37 bin yolcuya ulaştık. Bu hat, Avrupa'ya seyahat etmek isteyen tatilciler, iş ve eğitim amacıyla yolculuk yapanlar için mükemmel bir alternatif sunuyor. Avrupa'ya açılan kapımız olan bu ekspres ile tarih, kültür ve doğayı buluşturuyoruz."

İstanbul'dan hareket eden trenin, Alpullu, Edirne ve Kapıkule gibi tarihi noktalardan geçerek Bulgaristan'ın Sofya şehrine ulaştığını aktaran Uraloğlu, "İstanbul-Sofya Ekspresi, tarih boyunca iki kıta arasında bir köprü işlevi gören İstanbul'dan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya kadar uzanıyor. Tarihi zenginliklerin yanı sıra yolculuk esnasında doğal güzellikleri de keşfetme fırsatı veriyor. Ayrıca yaz aylarında eklenen kuşetli vagonlar sayesinde Romanya'nın başkenti Bükreş'e de doğrudan ulaşılabiliyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul-Sofya arasında her gün sefer düzenleniyor

Uraloğlu, İstanbul Halkalı'dan her akşam saat 20.00'de kalkış yapan trenin ertesi sabah 11.00'de Bulgaristan Sofya Merkez Garı'na ulaştığını, Sofya'dan 17.50'de hareket eden trenin sabah 08.14'te İstanbul'a vardığını belirtti.

Bakan Uraloğlu ekspreste yolculara yataklı, kuşetli ve pulman tipi vagonlarda seyahat imkanı sunulduğunu da ifade etti.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Kültür, Turizm, Yaşam, Sofya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul-Sofya Ekspresi’ne yoğun ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 08:21:51. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul-Sofya Ekspresi’ne yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.