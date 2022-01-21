İstanbul Ticaret Borsası'nda hububat sektörünün sorunları konuşuldu

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) tarafından, Güvenilir Ürün Platformu desteğiyle düzenlenen "Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" etkinliklerinin ilki "Hububat'ta Küresel Trendler ve Türkiye" başlığıyla gerçekleştirildi.

İSTİB açıklamasına göre, etkinlikte, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, Reis Bakliyat Yönetimi Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) Başkanı Gülfem Eren, İSTİB Hububat Ticareti Komite Başkan Yardımcısı Hüseyin Bekçi, İSTİB Hububat Mamulleri ve Yem Ticareti Komitesi Meclis Üyesi Şemsettin Memiş ve İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bakliyat Ticareti Meslek Komitesi Üyesi Hakkı İsmet Aral konuşmacı olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, gıda arzına yönelik tehditlerin giderek ciddileştiğini belirterek, tarım arazilerinin azaldığını ve iklim krizinin yaşandığını ifade etti.

Tarımla ilgili süregiden sorunlara salgın kaynaklı yenilerinin de eklendiğini aktaran Kopuz, "Bu süreçte tarımsal girdi maliyetleri ve navlun fiyatları yükseldi, tarım işgücünde azalma yaşandı. Tüm bu sorun yumağının çözümü için en büyük görev ise bilim insanlarına, karar alıcılara ve biz sektör mensuplarına düşüyor. Bu görev bilinciyle başlattığımız toplantılarda, tüm paydaşlar bir araya gelecekler ve gıda sektörlerinin sorunlarını tartışarak çözüm önerileri sunacaklar." ifadelerini kullandı.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da gıda fiyatlarında son 19 yılın en yüksek döneminin yaşandığını vurguladı. Hasat sonrasında tablonun olumluya döneceğine inandıklarını kaydeden Güldal, "Üretim maliyetlerinde artmalar meydana geldi. Bunu farkındayız ve 2022 yılı hasat döneminde tüm maliyet artışlarını da hesaba katarak üreticilerimizi memnun edecek alım fiyatı açıklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TABADER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram ise Avrupa Birliği politikalarının yanında Türkiye'ye özgü ve alternatif tarım politikaları belirlemek gerektiğini aktararak, "Ülkelerin kendi üreticilerini koruması ve gözetmesi gerekiyor. Türkiye, tabi olduğu AB politikalarından bağımsız olarak alternatif politikalar geliştirmelidir. Aynı zamanda soya gibi yeni ürünleri de üretim yelpazemizin içine katmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

"Üretim sistemlerinin düzenlenmesi sürdürülebilir gelecek için önemli"

Reis Bakliyat Yönetimi Kurulu Başkanı Mehmet Reis, iklim değişikliğinin tarım politikalarını belirlerken göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Üretim sistemlerinin düzenlenmesinin sürdürülebilir gelecek için büyük önem arz ettiğini kaydeden Reis, "Üreticilerimizi daha az su isteyen ve gübre istemeyen ürünlere ve türlere yöneltmemiz gerekiyor. İklim koşullarına uygun ve verimi yüksek ürünler ekilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

UHK Başkanı Özkan Taşpınar ise tarımsal arazilerin kalitesinin artırılmasının hayati önemde olduğunu vurguladı. Türkiye'de hububat tarımının yüzde 80 kıraç alanlara yapıldığını ifade eden Taşpınar, kıraç alanlarda organik maddenin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini, ayrıca nadasa bırakılan toprakların sulanmasının da buğday üretimini büyük oranda artıracağını dile getirdi.

HUBUDER Başkanı Gülfem Eren de tarımsal politikalar güncellenerek, sulanabilir alanların artırılması gerektiğini belirterek, "Havza üretim planının hayata geçirilmeli, kırsal kalkınma, Ar-Ge çalışmaları, sözleşmeli üretim ve tarım sigortaları geliştirilmeli, tedarik zinciri güçlendirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İSTİB Hububat Ticareti Komite Başkan Yardımcısı Hüseyin Bekçi, dünya genelinde en kaliteli hububatı ve bakliyatı Türkiye'nin ürettiğini aktararak, iklim değişikliği sebebi ile ortaya çıkan olumsuzlukların bertaraf edilmesi için tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

İSTİB Hububat Mamulleri ve Yem Ticareti Komitesi Meclis Üyesi Şemsettin Memiş de kırsal kalkınma ve kırsala dönüşün tarım için önemli olduğunu belirterek, "Toprakta toplulaştırma çalışmalarını ve tohum ıslahını hızlıca gerçekleştirmeliyiz. Bununla beraber köye dönüşü sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Küçük tarım arazilerinde de katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İSTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral ise TMO'nun bakliyatı desteklemeye başlayarak çok doğru bir hamle yaptığını belirterek, "Bu desteklere rağmen 1 milyon 200 bin ton gibi bir üretimimiz var. 1990'larda destek kesilmemiş olsaydı bugün 2 milyon tonu geçebilir ve ihracat yapıyor olabilirdir. Havza modeli destekleme çok önemli ve gerçekleştirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.