İstanbul Turizm Fuarı 2023 Başlıyor

Dream Project tarafından organize edilen ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) stratejik partnerliğinde düzenlenecek İstanbul Turizm Fuarı (İTF), turizm sektörünün profesyonellerini bir araya getirecek.

İstanbul'daki Yenikapı- Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 25-26 Eylül'de gerçekleştirilecek fuarın bu yılki mottosu, "Network ve iş bağlantıları yapmaya hazır mısınız?" olarak belirlendi.

Seyahat acentelerinden tur operatörlerine, havayolu şirketlerinden otellere, bölge destinasyonlarından yerel hizmet sağlayıcılarına, kurumsal etkinlik firmalarına ve teknoloji şirketlerine kadar turizm sektörünün tüm aktörlerini bir araya getirecek fuarda, yeni işbirliklerinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Fuar kapsamında ulusal ve uluslararası turizm profesyonellerini buluşturacak "Turizm Zirvesi" ise sektörde öne çıkan konuları mercek altına alacak.

F???????uara ilişkin son gelişmelerin paylaşıldığı İstanbul'da düzenlenen basın toplantısına, Dream Project Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Ataman ile TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya katıldı.

"Şimdiden yüzde 90 doluluğa ulaştı"

Toplantıda konuşanlardan Ataman, İTF'nin genç bir fuar olmasına rağmen büyük ilgi gördüğüne değinerek, "İTF henüz 3 yaşında. Ancak burada sağlanan güçlü işbirlikleri ve ağlar, fuara ilgiyi katlayarak artırıyor. Geçen yılki fuar biter bitmez, bir sonraki yıl için yerini ayıranlar oldu. Bu nedenle fuarımız şimdiden yüzde 90 doluluğa ulaştı." dedi.

Fuar hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve konseptin aylar öncesinden belirlendiğini aktaran Ataman, katılımcıları yaratıcı, verimli, işletmeden işletmeye (B2B) odaklı ve zengin içerikli bir fuarın beklediğini vurguladı.

Yurt dışından ağırlayacakları Türkiye pazarını hedefleyen seyahat acentesi, tur operatörü, hizmet sağlayıcıları ve kurumsal etkinlik firmalarına İstanbul'u tanıtacaklarını ve fuarda katılımcılarla bir araya getirerek yeni işbirliklerinin oluşmasını sağlayacaklarını kaydeden Ataman, şöyle konuştu:

"Bu yıl fuara iddialı bir yatırımla 50 ülkeden 500 uluslararası satın alıcı (hosted buyer) getirdik. Yurt içi pazardan 2 bin seyahat acentesi ağırlayacağız. Böylece ulusal ve uluslararası toplam 2 bin 500 seyahat acentesi bir araya gelerek B2B toplantılarını gerçekleştirecek. Bu yıl iş bağlantıları için çok güçlü bir hazırlık yaptık ve bu alana odaklandık. Katılımcılarımız iş anlaşmaları ve kontratlar yapacağı için turizm sektörümüz açısından çok verimli bir fuar olacak. Yurt dışından getireceğimiz satın alıcıların verimliliği de bu yönde. TÜRSAB ile gerçekleştirdiğimiz stratejik partnerlik anlaşması neticesinde, globalden 250 önemli seyahat acentesini fuarımızda ağırlayacağız."

Ataman, otellerle seyahat acentelerinin eylülde kontrat dönemine gireceğini, fuarın binlerce seyahat acentesi ve otelin kontrat anlaşmasına sahne olabileceğini söyledi.

Organizasyonun İstanbul turizmine de güçlü katkı sunacağına işaret eden Ataman, 15 bin turizm profesyonelinin otel konaklama ve ihtiyaçları gibi harcamaların, kente ciddi bir ekonomik katkı sağlayacağını aktardı.

Fuarla eş zamanlı düzenlenecek Turizm Zirvesi'nin içeriğine değinen Ataman, şöyle devam etti:

"Zirvede ulusal ve uluslararası sektör profesyonelleri bizlerle olacak. Fuarın ilk günü, stratejik partnerimiz TÜRSAB ile 4 ülkenin seyahat acente birliği başkanıyla sektör ve vizyon oturumu gerçekleştirilecek. Muğla Destinasyon Oturumunda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığında ilçe belediye başkanlarımızla bu destinasyon masaya yatırılacak. Pazar oturumlarımız kapsamında Polonya, Dubai, Benelüks ve Vietnam pazarları, uzmanları tarafından mercek altına alınacak. İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek MICE Oturumu, bu sektöre ilham verilecek. ICCA, GainingEdge, CityDNA gibi uluslararası derneklerin yöneticileri de bizlerle olacak. 26 Eylül tarihli oturumlarımızda ise 2025 sezonu değerlendirmesi ve 2026 beklentileri ele alınacak. Sektör dernekleri, tur operatörleri, oteller ile seyahat acentesi yönetim kurulu başkanları ve üyeleri, bu etkinlikte bizlerle olacak. Müzik turizmi oturumunda birbirinden ünlü sanatçılar deneyimlerini paylaşacak. Teknoloji ve yapay zekanın ele alınacağı Eventmagix ve Cevent oturumları da katılımcılara farklı bakış açıları kazandıracak. Türkiye Belediyeler Birliği moderatörlüğünde ise kıymetli belediye başkanlarımız, bölgelerindeki turizm potansiyelini ve yapılması gerekenleri masaya yatıracak. 25 Eylül akşamı ise Ela Excellence Resort Belek işbirliğiyle Fişekhane'de gerçekleştirilecek ITF Gala Partisi, katılımcılarımıza eğlence ve ağ kurma imkanını bir arada sunacak."

"Görüşmeler sektörel eşleşmelere göre planlanacak"

Firuz Bağlıkaya da TÜRSAB'ın, fuar alanının hemen yanında oluşturacağı özel B2B etkinlik alanıyla, yurt içindeki seyahat acenteleri ile dünyanın dört bir yanından gelen tur operatörleri ve acentelerini bir araya getireceğini ifade etti.

Görüşmelerin, katılımcı profilleri ve sektörel eşleşmelere göre planlanacağını, bu sayede maksimum verim alınmasını hedeflediklerini vurgulayan Bağlıkaya, "Bu büyük organizasyonla, seyahat acentelerimizi yurt dışından gelen 500'ü aşkın turizm profesyoneliyle bir araya getirerek karşılıklı yeni işbirliklerinin oluşturulmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Bağlıkaya, bu platform sayesinde, yurt dışından geleni iş ortaklarının Türkiye'nin turizm potansiyelini ve üyelerin sunduğu yenilikçi turizm ürün ve hizmetlerini yakından tanıma fırsatı bulacağını, seyahat acentelerinin ise uluslararası iş ağlarını genişletme ve yeni pazarlara açılma imkanı elde edeceğini belirtti.