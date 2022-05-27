İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan 27 Mayıs Darbesi'nin yıldönümünde "demokrasi" vurgusu Açıklaması - Son Dakika
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İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan 27 Mayıs Darbesi'nin yıldönümünde "demokrasi" vurgusu Açıklaması

27.05.2022 10:05
İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan 27 Mayıs Darbesi'nin yıldönümünde "demokrasi" vurgusu Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İSTİB açıklamasına göre, Kopuz mesajında, 1950 seçimlerinde milletin özgürce karar verdiğini aktararak, "Bazı çevrelerce hala 'ihtilal' denilerek hafifletilmeye çalışılsa da 27 Mayıs 1960 tarihinde hain bir darbe gerçekleşmiş ve ülkemiz demokrasisi kesintiye uğramıştır." ifadelerini kullandı.

Uzun süre uygun bir fırsat bekleyen askeri vesayetin 27 Mayıs 1960 günü harekete geçtiğini anımsatan Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletin iradesini, memleketin yönetimini gasp ederek hiçe sayan darbeciler, Türkiye'nin aydınlık geleceğini kirletmişlerdir. Gayrimeşru eylemlerini 'Demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hadiseler dolayısıyla kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla' diyerek meşrulaştırmaya çalışmış ancak düzmece bir yargılama ile seçilmiş bir başbakanı ve iki bakanımızı idam etme cüretini göstermişlerdir."

Ali Kopuz, 27 Mayıs'ın 20 yıla yakın bir süre resmi bayram olarak kutlanılmasının utanç verici olduğunu belirterek, "Darbeler devrini artık tamamen kapatmış olmamız, yaşananları unutacağımız anlamına gelmesin. Darbecilerin tarihte gömüldükleri yer bellidir. Bu millet bir daha iradesinin gaspına izin vermeyecek, demokrasi ve Meclisine daima sahip çıkacaktır." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Türkiye, Kopuz, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan 27 Mayıs Darbesi'nin yıldönümünde 'demokrasi' vurgusu Açıklaması - Son Dakika


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