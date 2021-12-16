İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan asgari ücret değerlendirmesi Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, yüzde 50'lik artışla asgari ücretin 4 bin 250 liraya yükseltilmesinin beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek, "Memnuniyetle karşılıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal adaleti koruyan ve destekleyen bu artış için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kopuz, "Yüzde 50'lik bir artışla asgari ücretin 4 bin 250 liraya yükseltilmesi beklentilerin üzerinde oldu. Memnuniyetle karşılıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal adaleti koruyan ve destekleyen bu artış için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İş adamları olarak açıklanan rakamdan memnun olduklarını belirten Kopuz, yıllardır görülmemiş ölçüdeki bu artışı, sosyal adaletin zedelenmemesi için önemli bir adım olarak değerlendirdiğini bildirdi.

Kopuz, vatandaşların refah seviyesini koruyacak bir rakam ortaya çıktığını aktararak, "Gelir Vergisi ve Damga Vergisi'nin kaldırılmasıyla işveren payının azaltılmasını da olumlu buluyorum. İşverenler olarak açıklanan rakamı memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni ücretin etkisinin kalıcı olması için enflasyonun kontrol altına alınması, özellikle de gıda fiyatlarının yükselmesinin engellenmesi gerekiyor. Bu nedenle anormal artışlar yaşanan ürünlerde gıda ihracatı kısıtlanabilir." ifadelerini kullandı.

Özellikle gıda enflasyonunun engellenmesi için atılacak adımlar bulunduğuna işaret eden Kopuz, şunları kaydetti:

"Kurdaki olağanüstü dalgalanma dolayısıyla birçok tarımsal ürünün ihracatı avantajlı hale geldi. Bu nedenle ürünlerin fiyatları iç piyasada da şişiyor. Özellikle hasat zamanına kadar, katma değerli paketlenmiş olanlar hariç, fiyatı anormal artan bazı gıda ürünlerinde ihracatın kısıtlanması gerekiyor. Bu tedbire ek olarak ithalatta gümrük vergilerinin bazı gıda ürünlerinde sıfırlanması ve gıda üretimimizi artırmak amacıyla tarımsal desteklerin artırılması doğru olacaktır."