İstihdam Endeksi 2024'te %2,6 Arttı

Ekonomi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2024 yılı dördüncü çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri'ni paylaştı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 5,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,0 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 0,3 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,7 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 72,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 72,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 70,4, inşaat sektöründe yüzde 69,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 74,6 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 1,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,2 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde 2,3 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 11,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,6, inşaat sektöründe yüzde 6,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,8 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 75,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 75,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 80,9, inşaat sektöründe yüzde 69,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 73.6 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 73,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 73,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 77,2, inşaat sektöründe yüzde 68,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 71,7 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 88,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 88,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 99,9, inşaat sektöründe yüzde 74,8, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 83,8 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 10,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,5, inşaat sektöründe yüzde 7,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 10,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,4, inşaat sektöründe yüzde 7,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,3 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 10,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,8, inşaat sektöründe yüzde 8,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,3 arttı. - İSTANBUL