İstikbal, TİA'dan Platin Ödülünü Aldı

Ekonomi

İstikbal, ürün ve hizmet kalitesi, yönetim performansı ve sosyal fayda alanındaki katkılarıyla Türkiye İtibar Akademisi (TİA) tarafından "platin" ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TİA tarafından Bursa Teknik Üniversitesi ve İstanbul Kent Üniversitesi işbirliğiyle bu yıl altıncı kez düzenlenen ve 14 bin kişiyle görüşülerek gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi araştırmasında, Türkiye ekonomisine en çok fayda sağlayan markaları açıklandı.

40 farklı sektörde gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan lider markalar değerlendirildi. Araştırmada, markaların ekonomik fayda, yönetim başarısı ve sosyal sorumluluk alanındaki performansları ölçülerek farklı kategorilerde ödüller verildi.

İstikbal, ürün ve hizmet kalitesi, yönetim performansı ve sosyal fayda alanındaki katkılarıyla platin ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, 6 yıldır gerçekleştirilen araştırmada her yıl istikrarlı bir şekilde başarı göstermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Türkiye ekonomisine katkı sunmaya ve sektördeki öncü konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.