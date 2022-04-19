İtalya, Kongo ile enerjide iş birliğini görüştü - Son Dakika
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İtalya, Kongo ile enerjide iş birliğini görüştü

19.04.2022 19:48
İtalya, Kongo ile enerjide iş birliğini görüştü

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile enerji alanında iş birliğini görüştü.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile enerji alanında iş birliğini görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Başbakan Draghi ve Cumhurbaşkanı Nguesso bu sabah bir telefon görüşmesi yaptı ve iki lider, özellikle enerji sektöründe olmak üzere ikili ortaklık için geniş potansiyeli değerlendirme konusunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

Draghi'nin Nguesso ile telefon görüşmesi, normalde yarın yapmayı planladığı ancak Kovid-19 olduğu için katılamayacağı ziyaret öncesinde gerçekleşti.

İzolasyon altında olan Draghi'nin yerine İtalyan heyeti, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani'nin başkanlığında yarın ve perşembe enerjide iş birliğini görüşmek üzere Angola ve Kongo'da temaslarda bulunacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta açtığı savaş sonrasında enerjide Rus gazına bağımlılığına azaltma arayışına giren İtalya, gaz tedarikçisi diğer ülkelerle temaslarını sıklaştırmış durumda.

Draghi, ülkesinin enerji kaynaklarını çeşitlendirme hedefi kapsamında 11 Nisan'da Cezayir ile bu ülkeden İtalya'ya gaz tedarikini kademeli olarak 2024'e kadar yılda 9 milyar metreküpe kadar artıran bir anlaşma imzalamıştı.

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İtalya Başbakanı Draghi Kovid-19'a yakalandı İtalya Başbakanı Draghi Kovid-19'a yakalandı

cumhurbaşkanı, Mario Draghi, Enerji, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İtalya, Kongo ile enerjide iş birliğini görüştü - Son Dakika


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