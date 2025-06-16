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Ekonomi

İTO'dan Suriye Açıklamaları

İTO\'dan Suriye Açıklamaları
16.06.2025 09:16
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İTO Başkanı Avdagiç, Suriye'deki barış sürecine ve yatırım fırsatlarına dikkat çekti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, " Suriye'de şu anda barış dönemi gündeme geldi. Yönetim Kurulundan iki arkadaşımızı inceleme yapması için gönderdik. Suriye'de büyükelçimizle, Şam Ticaret Odası ve birtakım sanayicilerle görüştüler. Çin 800 dönüm arazinin tahsisini almış durumda. Çin 800 dönüm arazinin tahsisini almış durumda. Biz Şam'ın yanı sıra Türkiye'ye coğrafi ve mantalite olarak yakınlığı sebebiyle Halep'i de yatırım gündemimize alabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan yazılı açıklamaya göre İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul iş dünyasının beklentilerini geçtiğimiz hafta odanın meclis toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a iletti.

Avdagiç, Türkiye'de yaşamış ve şimdi Suriye'ye dönen Suriye iş dünyası ile çok hızlı bir şekilde entegre imkanı bulunduğuna işaret etti. Avdagiç, "Devlet politikamız çerçevesinde, sınır komşumuzun maliyet avantajlarını, Türkiye'nin teknolojik gelişimi ile birlikte kullanarak, çok hızlı bir şekilde bazı yatırım avantajlarına sahip olabiliriz" dedi.

"İstanbul'daki sanayinin İstanbul'dan atılması gerektiği konusunda, biz o noktada değiliz"

Avdagiç, iş dünyasının İstanbul'daki sanayi kuruluşlarına "terzi usulü" destek verilmesi konusundaki beklentilerini de dile getirdi.

Avdagiç, "İstanbul'daki sanayinin İstanbul'dan atılması gerektiği konusunda, biz o noktada değiliz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verdiği desteğe teşekkür ederiz. Bir istirhamımız var: İstanbul'la ilgili hiçbir teşvikimiz yok. Sadece savunma sanayiinde yatırım yaparsa, teşvik var. Bizim sadece çok sınırlı ve özel bir konuda, İstanbul'daki sanayi kuruluşlarına terzi usulü bir destek talebimiz var. Diyoruz ki, sınırlı bir teşvik sadece yeni nesil teknoloji yatırımları, çevreye duyarlılığı artıracak kapsamlar konusunda yapacakları yenileme, geliştirme çalışmaları için sağlansın" önerilerini dile getirdi.

"Bazı yerel yöneticilerin şehir içi ulaşımı için ithal otobüs alması gibi bir garabetle karşı karşıyayız"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, açıklamasında kamu alım garantilerinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu, milli ve yerli alımların kesin şekilde uygulanması gerektiğini de vurguladı.

Avdagiç, "Hala bazı yerel yönetimlerin çok net ayak sürttüğünün altını çizmek istiyoruz. Türkiye Avrupa'nın en büyük otobüs üretici ülkesi olmasına rağmen, bazı yerel yöneticilerin şehir içi ulaşımı için ithal otobüs alması gibi bir garabetle karşı karşıya olduğumuzu gördüğümüz zaman gerçekten üzüntü duyuyoruz. Milli ve yerli alımların kesinlikle uygulanması konusunda destek talep ediyoruz" dedi.

İTO, BTM'yi Atatürk Havalimanı'nda kurulacak teknoloji üssüne taşımayı planlıyor

Avdagiç, İTO'nun girişimcilere ve yeni fikirlere destek verdiği Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ni (BTM) Atatürk Havalimanı'nda planlanan teknoloji merkezine taşımak için de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir görüşme yaptı. Avdagiç, bu talebin olumlu karşılandığını belirterek, Bakan Kacır'a yaklaşımından dolayı ötürü teşekkür etti.

Şekib Avdagiç, şunları söyledi: "BTM'de halen mekan olarak 4 bin metrekarede adeta sıkıştık. Hükümetimizin ve Sayın Bakanımızın vizyonuna uygun bir şekilde, Atatürk Havalimanı'nın terminal binalarının 200 bin metrekaresi Türkiye'nin en büyük teknoloji üssü olarak devreye girecek. Biz de bakanımıza arz ettik ki, İTO ve BTM olarak biz burada öncü olalım. 10 bin metrekarelik bir alan istirham ettik. Mekanizmamız, yapımız hazır. Hemen bavulumuzu hazırlayıp taşınabiliriz diye söyledik. Sayın Bakanımız BTM için yer talebimize ilişkin müjdeyi verdi. Bu bize büyük bir katkı verecek. Kendisine İstanbul Ticaret Odası camiası olarak teşekkür ediyoruz. BTM'deki girişimcilerimizin oraya taşınması durumunda, onlara tüm desteğimizi artırarak devam ettireceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şekib Avdagiç, istanbul, Suriye, İto, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTO'dan Suriye Açıklamaları - Son Dakika

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