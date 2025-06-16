İTO'dan Suriye'ye Yatırım İlgisi - Son Dakika
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Ekonomi

İTO'dan Suriye'ye Yatırım İlgisi

16.06.2025 10:33
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İTO Başkanı Avdagiç, Suriye'de barış dönemi ile yatırım fırsatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Suriye'de şu anda barış döneminin gündeme geldiğini belirterek, "Yönetim Kurulu'ndan iki arkadaşımızı inceleme yapması için gönderdik. Suriye'de büyükelçimizle, Şam Ticaret Odası ve birtakım sanayicilerle görüştüler. Çin 800 dönüm arazinin tahsisini almış durumda. Biz Şam'ın yanı sıra Türkiye'ye coğrafi ve mantalite olarak yakınlığı sebebiyle Halep'i de yatırım gündemimize alabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İTO Başkanı Avdagiç, İstanbul iş dünyasının beklentilerini geçen hafta İTO Meclis Toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a iletti.

Türkiye'de yaşamış ve şimdi Suriye'ye dönen Suriye iş dünyası ile çok hızlı bir şekilde entegre imkanı bulunduğuna işaret eden Avdagiç, "Devlet politikamız çerçevesinde, sınır komşumuzun maliyet avantajlarını, Türkiye'nin teknolojik gelişimi ile birlikte kullanarak, çok hızlı bir şekilde bazı yatırım avantajlarına sahip olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, Suriye'de şu anda barış döneminin gündeme geldiğini belirterek, "Yönetim Kurulundan iki arkadaşımızı inceleme yapması için gönderdik. Suriye'de büyükelçimizle, Şam Ticaret Odası ve birtakım sanayicilerle görüştüler. Çin 800 dönüm arazinin tahsisini almış durumda. Biz Şam'ın yanı sıra Türkiye'ye coğrafi ve mantalite olarak yakınlığı sebebiyle Halep'i de yatırım gündemimize alabileceğimizi düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

"İstanbul'daki sanayi kuruluşlarına terzi usulü bir destek talebimiz var"

İş dünyasının İstanbul'daki sanayi kuruluşlarına "terzi usulü" destek verilmesi konusundaki beklentilerine değinen Avdagiç, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki sanayinin İstanbul'dan atılması gerektiği konusunda, biz o noktada değiliz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verdiği desteğe teşekkür ederiz. Bir istirhamımız var; İstanbul'la ilgili hiçbir teşvikimiz yok. Sadece savunma sanayisinde yatırım yaparsa, teşvik var. Bizim sadece çok sınırlı ve özel bir konuda, İstanbul'daki sanayi kuruluşlarına terzi usulü bir destek talebimiz var. Diyoruz ki sınırlı bir teşvik sadece yeni nesil teknoloji yatırımları, çevreye duyarlılığı artıracak kapsamlar konusunda yapacakları yenileme, geliştirme çalışmaları için sağlansın."

"Bazı yerel yöneticilerin şehir içi ulaşımı için ithal otobüs alması gibi bir garabetle karşı karşıyayız"

İTO Başkanı Avdagiç, kamu alım garantilerinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu, milli ve yerli alımların kesin şekilde uygulanması gerektiğini bildirdi.

Hala bazı yerel yönetimlerin çok net ayak sürüdüğünü aktaran Avdagiç, "Türkiye Avrupa'nın en büyük otobüs üretici ülkesi olmasına rağmen, bazı yerel yöneticilerin şehir içi ulaşımı için ithal otobüs alması gibi bir garabetle karşı karşıya olduğumuzu gördüğümüz zaman gerçekten üzüntü duyuyoruz. Milli ve yerli alımların kesinlikle uygulanması konusunda destek talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İTO, BTM'yi Atatürk Havalimanı'nda kurulacak teknoloji üssüne taşımayı planlıyor

Şekib Avdagiç, İTO'nun girişimcilere ve yeni fikirlere destek verdiği Bilgiyi Ticarileştirme Merkezini (BTM) Atatürk Havalimanı'nda planlanan teknoloji merkezine taşımak için de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir görüşme yaptı.

Bu talebin olumlu karşılandığını belirten Avdagiç, Bakan Kacır'a yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

Avdagiç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"BTM'de halen mekan olarak 4 bin metrekarede adeta sıkıştık. Hükümetimizin ve Sayın Bakanımızın vizyonuna uygun bir şekilde, Atatürk Havalimanı'nın terminal binalarının 200 bin metrekaresi Türkiye'nin en büyük teknoloji üssü olarak devreye girecek. Biz de bakanımıza arz ettik ki İTO ve BTM olarak biz burada öncü olalım. 10 bin metrekarelik bir alan istirham ettik. Mekanizmamız, yapımız hazır. 'Hemen bavulumuzu hazırlayıp taşınabiliriz' diye söyledik. Sayın Bakanımız BTM için yer talebimize ilişkin müjdeyi verdi. Bu bize büyük bir katkı verecek. Kendisine İstanbul Ticaret Odası camiası olarak teşekkür ediyoruz. BTM'deki girişimcilerimizin oraya taşınması durumunda, onlara tüm desteğimizi artırarak devam ettireceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İTO'dan Suriye'ye Yatırım İlgisi - Son Dakika

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